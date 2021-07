Nuovi presidi di legalità nella Bat: per l'on. Galantino (FdI) è "una gioia per tutti i cittadini onesti"

"Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione della Questura e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza: tre nuovi e fondamentali presidi di legalità per la Bat, punto di riferimento imprescindibile per tutte le dieci città della provincia", dichiara l'On. Davide Galantino, Delegato D'Aula e membro della IV Commissione Difesa."Finalmente, a gioire non sarà solo la politica e tutte le istituzioni che hanno combattuto per ottenere presidi di legalità "in loco" ma anche il territorio e i moltissimi cittadini onesti che - ogni giorno - lottano per arrivare a fine mese, contribuendo al sostentamento del tessuto economico nazionale restando alla larga dall'illegalità", prosegue il Deputato."Questa provincia, purtroppo, svetta in testa alle classifiche anche per la presenza di associazioni di stampo mafioso: per questo insisterò - nelle opportune sedi - per tenere accesi i riflettori prima che sia troppo tardi e che la questione diventi ingestibile. Infine - affinchè il lavoro di ogni singolo uomo o donna delle Forze dell'Ordine possa essere davvero valorizzato - occorre la certezza della pena per assicurare alla giustizia chi delinque, o continueremo a leggere fatti di cronaca dove il "pluri-pregiudicato già noto alle forze ordine" compirà lo stesso crimine, la stessa aggressione, lo stesso furto d'auto. Nessun passo indietro, dunque, su una seria riforma finalizzata a tutelare l'incolumità e la serenità dei cittadini", conclude il Deputato biscegliese di Fratelli d'Italia.