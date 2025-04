Lascia il servizio attivo il Vice Ispettore della Polizia di Stato Francesco Amorese

Il Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha salutato il Vice Ispettore della Polizia di Stato, Francesco Amorese (Ciccio per i suoi tanti amici) che, al termine della sua carriera, è andato in quiescenza per raggiunti limiti di età.Dopo aver frequentato nel 1985 il Corso per Allievi Agenti presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia, Antonio è stato assegnato al Reparto Mobile (all'epoca Reparto Celere) di Bari, dove ha svolto numerosi servizi di tutela e gestione dell'ordine e sicurezza pubblica.Successivamente, nel 1987, è stato trasferito alla Questura di La Spezia – Squadra Volanti ove è rimasto sino al 1990, quando è rientrato in Puglia presso la Questura di Bari, per poi essere trasferito al Commissariato di Andria, dove è stato impiegato presso la Squadra Volanti, l'Ufficio Anticrimine e la Polizia Giudiziaria.A seguito dell'istituzione della Questura BAT nel 2021, è stato assegnato alla Squadra Mobile, dove si è distinto per importanti attività di Polizia Giudiziaria come quella del 2023 che ha sventato tempestivamente il rapimento di un imprenditore, portando all'arresto di sette persone, e l'Operazione "Stolen" del 2024 che, nell'ambito del contrasto al fenomeno dei furti d'auto, ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari.A dimostrazione della sua esemplare carriera, diversi sono stati i riconoscimenti a Lui conferiti, come l'Encomio solenne del 2015, per essersi distinto nell'arresto di cinque persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti.Per ultime, e non per minore importanza, sono da menzionare le meritate promozioni alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato nel 2016 e a quella di Vice Ispettore della Polizia di Stato nel 2022.Con profonda stima, il Questore si è unito all'abbraccio del Dirigente della Squadra Mobile Gianluca Gentiluomo e dei tanti colleghi presenti per rendere omaggio al suo percorso professionale esemplare, esprimendo un sentito ringraziamento per la dedizione, l'integrità e la generosità dimostrate dal Vice Ispettore "Ciccio Amorese", qualità che hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno interagito con lui. Nel salutarlo, gli ha rivolto i più sinceri auguri per un proseguo di vita sereno e pieno di nuove gioie.Anche questa Redazione di AndriaViva, intende salutare un caro amico, una persona speciale, che con la sua professionalità ha saputo contrassegnare la brillante carriera di poliziotto, suo costante tratto distintivo.