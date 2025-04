Ministero dell'Interno: nuovi Questori e promozioni che passano da Andria e dalla Bat

Saranno operative già nei prossimi mesi le ultime decisioni adottate dalIl Ministero dell'Interno, ha infatti resi noti in queste ore i movimenti e le promozioni riferite aiche su disposizione del Capo della Polizia,, interessano alcuni Questori già Dirigenti in servizio ad, 60 anni, attuale Questore di Chieti è stato nominato nuovo Questore della provincia di Brindisi. Dal 7 maggio succederà così a Giampietro Lionetti, destinato alla guida della Questura di Lecce.E da Lecce è destinato alla volta di Roma, il 61enne Dirigente superiore, che da Questore della capitale del barocco pugliese andrà a ricoprire nella Città Eterna, l'incarico di Direttore del Dipartimento Ufficio I Analisi Coordinamento e Documentazione del Ministero dell'Interno.Infine, il Dirigente Superiore, 59 anni, dopo gli ultimi cinque anni al vertice del Gabinetto della Questura di Bari, succederà proprio al Commendatore Aurelio Montaruli, alla guida della Questura di Chieti. Marseglia, ricordiamolo, si è distinto per una lunga carriera in Puglia, segnata da ruoli di Dirigente di Pubblica Sicurezza in diverse città, tra cui Andria, Taranto e Martina Franca.