Nuova stazione Andria Sud, siglata convenzione per infrastrutture

Un altro passaggio verso il progetto dell'interramento del tracciato ferroviario nell'abitato di Andria e della realizzazione delle nuove stazioni. E' stata firmata stamane, a Palazzo di Città, presente il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, la convenzione per l'immissione in possesso e la gestione delle infrastrutture realizzate nell'area della stazione Andria Sud (strada, fogna bianca e pubblica illuminazione). La convenzione è stata firmata, per Ferrotramviaria spa, dal Direttore Generale, ing. Massimo Nitti e per il Comune dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Santola Quacquarelli.



L'intesa prevede, in particolare, che le acque meteoriche provenienti dalle strade di accesso alla stazione, via Latilla e via Borodin, confluiscano nella condotta e negli impianti gestiti da Ferrotranviaria che curerà anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della condotta stessa che insiste al di sotto del suolo di proprietà comunale. Il Comune, invece, si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale comprensiva della relativa segnaletica stradale e degli impianti di illuminazione. Come si ricorderà la realizzazione della nuova stazione Andria Sud fa parte degli interventi compresi nel Grande Progetto di adeguamento ferroviario dell'area metropolitana del nord barese, stazione comprensiva di aree di parcheggio e viabilità di accesso.



L'iter, per la parte comunale – come ricostruito all'interno della convenzione – risale alla delibera di Consiglio del 29.2.2012 di approvazione, ai fini urbanistici, del progetto definitivo dell'opera, poi seguita dalla determinazione del 15.4.2013 con la quale la regione Puglia ha approvato il progetto definitivo della "Linea Bari—Barletta: opere di raddoppio e potenziamento della tratta Corato-Barletta con l'interramento del tracciato nell'abitato di Andria". A febbraio 2014 vi è stata l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ultimati a febbraio 2017 e collaudati a marzo 2019. Successivamente si è potuto dar corso alle attività tecnico amministrative (Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio n.18 del 25.10.2019), necessarie e propedeutiche alla sottoscrizione della predetta convenzione e alla effettiva presa consegna dell'opera in parola.