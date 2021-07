Nuova Questura di Andria: attribuiti gli incarichi dirigenziali

L'organigramma dei dirigenti che guideranno le articolazioni dellaè definito.Il Questore, Dirigente Superiorenon ha perso tempo. Individuato il personale dirigenziale, sono state assegnate le deleghe dei vari servizi.Vicario sarà il Primo Dirigente dottor, con un corposo curriculum in terra calabrese, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.A svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto e Dirigente D.I.G.O.S. sarà il Vice Questore dottoressamentre un'altra donna, il Primo Dirigente dottoressasarà a capo della Divisione Anticrimine. Si tratta di due persone determinate, dal carattere deciso che si sono occupate di inchieste delicate, svolgendo incarichi in numerose zone del Paese e quindi con un background di tutto rispetto. Come di rilievo sono i due funzionari, entrambi pugliesi che guideranno il primo la Squadra Mobile ed il secondo la squadra "Volanti", rispettivamente il vice Questore aggiunto dottored il Commissario capo dottor. E' di queste ore la nomina del dr. Masciopinto nella Commissione prefettizia di accesso, che svolgerà accertamenti mirati ed approfonditi volti a verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare alUn' altra donna, anche questa pugliese sarà la Dirigente Commissariato di P.S. di Barletta - Trani, il Vice Questore dottoressa, disintasi in delicate indagini per reati contro la persona, in particolare donne e minori. Una conferma per il Vice Questore dottorche continuerà a dirigere il Commissariato di P.S. Canosa di Puglia. Una donna ricoprirà il ruolo di Medico Superiore, conferito alla dottoressaquale Dirigente dell'Ufficio Sanitario. Il Commissario dottoressa, sarà il Vice Dirigente del Commissariato di P.S. Barletta, mentre il collega Commissario dottoraltra figura di notevole spessore investigativo sarò al Commissariato di P.S. Barletta. Per finire il Commissario, sarà il Dirigente della Polizia Amministrativa.Per quanto riguarda lanon è ancora stato nominato un Dirigente responsabile. Gli aspetti operativi continueranno ad essere seguiti dal Compartimento regionale della Polizia Stradale, al cui vertice è il Dirigente Superiore dottorUn buon lavoro quindi, alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato in servizio nel territorio della Bat, con l'augurio che la loro presenza sia da impulso ad una crescita del livello di legalità e democrazia.