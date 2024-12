Novità negli uffici della Questura, a gennaio altri 60 agenti nella Bat

Nuovi incarichi per i Dirigenti della Questura Bat e dei Commissariati di Barletta e Canosa di Puglia. E nuovo arrivi ad Andria di altri 60 agenti a gennaio oltre ai 60 già arrivati la scorsa estate.Questa mattina, il Questore della provincia di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha comunicato i nuovi incarichi conferiti ai dirigenti della Questura di Via dell'Indipendenza, con nuove nomine e cambi al vertice nei Commissariati distaccati di Barletta e Canosa di Puglia.In particolare, il Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Francesca Falco, dalla dirigenza del Commissariato di Barletta è approdata in Questura con l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Polizia Anticrimine; il Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Mariangela Sciancalepore, mantenendo l'incarico di Vice Dirigente dell'Ufficio Polizia Anticrimine, è stata nominata nuovo Dirigente delle Volanti, subentrando al Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Giacinto Carelli che passerà alla guida della D.I.G.O.S. e dell'Ufficio Gestione Risorse Umane e Attività di Supporto della Questura; infine, il Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Pasquale Cusano, assume il nuovo incarico di Dirigente del Commissariato P.S. di Barletta, lasciando il posto di Dirigente del Commissariato di Canosa di Puglia al Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Andrea Ferrario.La dott.ssa Francesca Falco, di origini baresi, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bari, frequentando il corso di formazione presso l'Istituto Superiore di Polizia a Roma nel 2002. Al termine è stata assegnata, quale prima sede di servizio, al Compartimento Polfer di Verona con l'incarico di Dirigente del Settore Operativo di Verona Porta Nuova. Nel giugno del 2004 è stata trasferita presso la Questura di Bari ed assegnata, in qualità di Vice Dirigente, al Commissariato Sezionale San Nicola. Trasferita nel dicembre 2005 all'U.P.G.S.P. della Questura, quale Responsabile del Poliziotto di Quartiere e dei Servizi Specialistici della Polizia di Stato, nel giugno 2011 è stata assegnata all'Ufficio di Gabinetto con la nomina di Responsabile dell'Ufficio Ricompense, dell'Ufficio Stampa-Portavoce del Questore e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico-Sito Web della Polizia di Stato. Nel luglio 2014, è stata assegnata al Commissariato di P.S. di Trani, in qualità di Vice Dirigente assumendone poi la Dirigenza. Nel luglio del 2021 è stata nominata Dirigente del Commissariato di P.S. di Barletta e, da oggi, è la nuova Dirigente dell'Ufficio Polizia Anticrimine della Questura Bat.Anche la dott.ssa Mariangela Sciancalepore, andriese doc, è una dirigente esperta, arrivata dalla Questura di Roma ove svolgeva le funzioni di Funzionario addetto Squadra Mobile - Responsabile della Sezione Antidroga. Ha frequentato il 101° Corso Scuola Superiore di Polizia; subito dopo è stata assegnata alla Questura di Milano quale Funzionario addetto dell'U.P.G.S.P. e poi dell'importante Commissariato meneghino "Monforte Vittoria". Rientrata alla BAT nell'ottobre 2022, ricopre il ruolo di Vice dirigente dell'Ufficio Polizia Anticrimine e, da oggi, è anche il nuovo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, meglio conosciuto come Ufficio Volanti.Il dott. Giacinto Carelli, biscegliese, dopo la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense, nel 2018 ha superato il concorso per Vice Ispettore e, nel 2021, quello per Commissario; assegnato quale funzionario addetto alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Reggio Calabria, ha poi ricoperto l'incarico di Dirigente del Commissariato di PS di Condofuri (RC), maturando significative esperienze professionali in terra calabrese e, giunto presso la Questura Bat, ha ricoperto l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Da oggi, ricoprirà il ruolo di nuovo dirigente della DIGOS e dell'Ufficio per le Risorse Umane e Attività di Supporto della Questura federiciana.Il dott. Pasquale CUSANO, casertano, è entrato nella Polizia di Stato nel 2003 frequentando il corso da Allievo Agente e, dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione, nel 2015 è diventato Funzionario della Polizia di Stato. Da Commissario ha ricoperto numerosi, variegati incarichi - in particolare nel settore investigativo - in diverse realtà del territorio nazionale: Dirigente dell'U.P.G.S.P. e dell'Ufficio del Personale della Questura di Parma, Funzionario addetto della Squadra Mobile della Questura di Trapani, Dirigente della Squadra Mobile di Verbania, per poi approdare da ultimo alla Squadra Mobile di Foggia. Giunto nella Questura Bat, ha ricoperto il ruolo di Dirigente del Commissariato P.S. di Canosa di Puglia; da oggi, gli è stato affidato il delicato incarico di Dirigente del Commissariato P.S. di PS Barletta.Infine, il dott. Andrea Ferrario, trentenne brianzolo, ha conseguito la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi della Sapienza di Roma e, successivamente, il Master in "Diritto, gestione e organizzazione della Sicurezza". Diventato Commissario della Polizia di Stato nel 2022, nel luglio 2023 è stato assegnato alla Questura di Trieste come Funzionario addetto all'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. A settembre 2024, approdato nella sesta provincia pugliese, ha ricoperto l'incarico di Dirigente dell'U.G.R.U.A.S. e, da oggi, è stato nominato quale nuovo Dirigente Commissariato P.S. di Canosa di Puglia.Il Questore Fabbrocini ha formulato a tutti i Dirigenti i migliori auguri di buon lavoro nel territorio federiciano, rivolgendo, al contempo, un in bocca al lupo per i nuovi, impegnativi incarichi.