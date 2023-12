Non si arrestano i tentativi di furto di olive nelle campagne di Andria

Le Guardie Campestri di Andria sventano l'ennesimo, ingente furto di olive nei pressi dell'azienda agricola provinciale Paparicotta, sita sulla provinciale per Canosa di Puglia. Dopo gli importanti interventi compiuti nei giorni scorsi, continua infatti senza sosta l'attività di vigilanza del Consorzio Autonomo Guardie Campestri per la campagna olivicola in corso, mai come quest'anno con un prodotto con i prezzi alle stelle.

Nuovo tentativo di furto di olive, per fortuna sventato, si registra questa volta in contrada "Paparicotta", presso l'omonima azienda agricola provinciale, dove due malviventi sono stati sorpresi a manomettere alberi di ulivo.



Sono state fermate sul posto due persone, un uomo di nazionalità extracomunitaria ed una donna, senza che si possa escludere che si tratti degli stessi soggetti che due giorni fa in contrada "Tufarelle" avevano tentato un ennesimo atto predatorio, dandosi repentinamente alla fuga. Nell'occasione è stata rinvenuta anche una automobile. ul posto, tempestivamente allertati dalla Centrale Operativa delle stesse Guardie Campestri, sono giunte le Forze dell'Ordine per gli accertamenti di rito.

Il quantitativo di olive illecitamente raccolto, già riposto in sacchi, ammontava ad oltre tre quintali