Nidi, Pia e Mini Pia, i nuovi finanziamenti regionali spiegati dalla Confcommercio

Un seminario rivolto alle imprese è in programma martedì prossimo nella sede di via Nicola Pisani

Per questo la Confcommercio organizza per martedì 26 marzo, a partire dalle ore 15:30, nella sede dell'associazione in via Nicola Pisano, 60, un seminario informativo dedicato ai "Finanziamenti regionali alle Imprese". Dopo i saluti del presidente della Confcommercio Bari-Bat, Vito D'Ingeo, introdurrà al tema Mauro Portoso, direttore della Confcommercio Bari-Bat. Interverranno Claudio Sinisi, presidente Confcommercio di Andria, Patrizia Ricciardi, esperta di finanza agevolata e Filippo Gasparre, funzionario Confidi Confcommercio.





"Un ciclo di incontri, in diversi comuni del territorio, per svolgere un'azione capillare di informazione finalizzata a fare conoscere agli stakeholder alcune interessanti misure attualmente attive in Puglia a favore delle piccole e medie imprese, quelle che maggiormente avvertono il peso delle difficoltà alle quali guardano i tre avvisi regionali, Nidi, Pia e Mini Pia. Il primo incoraggia l'avvio di nuove microimprese con un contributo a fondo perduto e prestiti agevolati. I Pia, invece, riguardano attività di ricerca industriale, innovazione tecnologica, digitalizzazione e transizione energetica mentre i Mini Pia, per la prima volta fanno fronte alle nuove sfide imposte dalla transizione ecologica e digitale. Invitiamo gli imprenditori a partecipare al seminario dì martedì perché le opportunità sono davvero tante e rivolte a tutti e non possono non essere approfondite oltre che conosciute", spiega Vito D'Ingeo, presidente Confcommercio Bari-Bat.





"Naturalmente la nostra vicinanza al tessuto imprenditoriale del territorio si caratterizza anche da una serie di professionisti che possono guidare gli imprenditori interessati ad orientarsi all'interno di questi bandi strutturando una partecipazione efficace agli stessi. Dunque, alla sfera informativa andiamo subito dopo ad aggiungere quella della consulenza per completare la nostra mission", conclude Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria rinnovando l'invito alla partecipazione al seminario.

Il più noto Nidi e poi due nuovi bandi della Regione Puglia, Pia e Mini Pia (Pacchetti Integrati di Agevolazione) riservati alle micro e piccole imprese. Si tratta di avvisi della programmazione 2021-2027 dell'assessorato allo sviluppo economico che si contraddistinguono per l'attenzione che riservano alle attività di ricerca e innovazione. Bandi che poggiano su una ingente dotazione economica per i quali c'è bisogno di una approfondita conoscenza al fine di sfruttare al massimo i finanziamenti e raggiungere il maggior numero possibile di imprenditori.