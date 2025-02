Confcommercio Andria protagonista alla BTM (Business Tourism Management) Italia

Confcommercio Bari-Bat sarà protagonista alla BTM (Business Tourism Management) Italia che si terrà presso la Fiera del Levante dal 26 al 28 febbraio.Con oltre 250 espositori, 430 aziende del comparto turistico di tutta Italia, 60 buyer nazionali e internazionali, 60 tour operator e 270 agenti di viaggi e idell' ultima edizione, BTM racchiude l'opportunità di scoprire l'offerta turistica del nostro territorio e non solo, incontrare i principali attori che operano nel settore, avviare virtuose collaborazioni e creare una solida rete di business."Riteniamo il BTM un luogo importante per le imprese e il territorio. Ci ritroveremo insieme per lo sviluppo del turismo e noi come Confcommecio Bari-Bat siamo orgogliosi di essere protagonisti con uno stand in cui le nostre delegazioni avranno l'opportunità di presentare la propria offerta turistico-culturale realizzata grazie al sostegno della nostra associazione. Voglio ringraziare tutti coloro i quali passeranno a trovarci nel nostro stand per mettere consolidare sinergie assolutamente importanti per lo sviluppo di questo territorio", dichiara il presidente dott. Vito D'Ingeo.E' uno degli eventi di punta dedicati al turismo che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l'obiettivo di creare una rete di valori intorno al tema del turismo per rafforzare il legame tra il territorio e le dinamiche internazionali:"Il turismo svolge un'azione importante per la città di Andria e in questa edizione 2025 daremo spazio anche a tutti quei fenomeni che danno lustro alla nostra proposta turistica. Ci sarà anche un cooking show con il quali come delegazione di Confcommercio Andria faranno conoscere i nostri prodotti enogastronomici da abbinare alla nostra proposta turistica presentata", dichiara Claudio Sinisi, delegato di Confcommercio Andria.Ecco il programma della tre giorni di eventi curati da Confcommercio Andria: mercoledì 26 febbraio alle ore 16.30 "Made in Andria" e "Slow Murgia", cooking class alle ore 17.00 con degustazioni prodotti tipici di Andria e degustazioni vini "Strada" dei vini doc Castel del Monte". Alle 15.30 il talk a cura di "The Digital Box". Giovedì 28 febbraio alle ore 16.30, cooking class con orecchiette al nero di Troia a cura della cantina "Puerulo", chef Riccardo Lotito."Identità tra passato e futuro: viaggi delle Radici ed esperienze locali" si svolgerà presso la Main Hall della Fiera del Levante. Si comincerà alle ore 17.00 con i saluti istituzionali del dott. Vito D'Ingeo, Presidente Confcommercio Vito D'Ingeo, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia, Marina Gabrieli, Coordinatrice Nazionale Progetto ITALEA - Turismo delle Radici MAECI, Barbara Sorce, Consigliera del Consiglio Generale Italiani all'Estero – Coordinatrice Turismo Radici. A seguire il talk verterà sul tema "Identità tra passato e futuro" con Letizia Sinisi, Consulente Confcommercio nazionale per il Turismo delle Radici che parlerà della Definizione e valore del Turismo delle Radici Opportunità per il territorio e per gli operatori turistici Il ruolo di Confcommercio e delle imprese locali. Alle 17:30 il Panel: "Esperienze locali e strategie di sviluppo" con relatori: Dott. Ettore Ruggero, Esperto di turismo esperienziale - Il cibo come leva di attrazione nelle esperienze territoriali; Le testimonianze delle imprese locali – Esperienze di successo nel turismo delle radici. L'esperienza di Bartolo Buddy Valastro "Il Boss delle Torte", Mario Pestrichella, cugino di Buddy, e di Beppe di Gesù del Panificio Fratelli di Gesù. Modera Paolo Pinto – Giornalista, Ufficio Stampa Confcommercio Bari – Bat.