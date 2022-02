Nicola Pertuso entra nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari

E' tempo di riprendere un cammino interrotto una dozzina di anni fa, oggi reso ancora più impellente dopo lo stop forzato per le attività di pubblico spettacolo, causato dalla pandemia. Nicola Pertuso, il 58enne imprenditore originario di Andria, punto di riferimento dell'oasi naturale di Torre Calderina-Villaggio Lido Nettuno, a Molfetta, entra nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari. Sarà attivo nel ramo dei "Servizi alle imprese", operando da decenni nel settore dei pubblici esercizi, del turismo e dell'intrattenimento.Nicola Pertuso è uno dei componenti più attivi sia del consiglio direttivo nazionale della Fipe-Confcommercio, che della giunta provinciale di Confcommercio, per i quali ha messo a disposizione la sua competenza e professionalità, frutto di decenni di esperienze nelle iniziative più rinomate del territorio dell'intrattenimento di qualità.Un ruolo delicato, sarà quello di Nicola Pertuso all'interno dell'Ente camerale barese, in un momento tra i più critici da mezzo secolo a questa parte per il settore che ha fatto della Puglia, grazie anche al suo patrimonio ambientale, culturale ed artistico, tra le mete più gettonate del turismo nazionale ed internazionale.Ma Nicola Pertuso, con la sua forte determinazione e lo spirito d'iniziativa che lo ha sempre contraddistinto, saprà contribuire certamente alla rinascita economia e sociale della nostra regione. Tanti cari auguri Nicola, ad maiora semper!