Nasce il gruppo consiliare “Per Andria”: Vincenzo Montrone nominato capogruppo

Si è costituito ufficialmente il gruppo consiliare "Per Andria" all'interno del Consiglio comunale della città federiciana. A guidarlo sarà Vincenzo Montrone, nominato capogruppo ed i consiglieri comunali Michele Bartoli e Daniela Maiorano."Come già comunicato nelle scorse settimane - affermano il capogruppo Montrone ed i consiglieri Bartoli e Maiorano - il percorso avviato alle elezioni regionali di novembre con lo straordinario risultato conseguito nella provincia Bat dalla Lista "Per la Puglia", che ha visto l'elezione di Ruggiero Passero a Consigliere regionale, trova compimento nella composizione del gruppo consiliare "Per Andria". "Per Andria" - aggiungono i consiglieri - nasce dalla volontà di unire forze diverse da mettere al servizio della città. Siamo pronti a lavorare in consiglio comunale mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra volontà di dare risposte reali alle istanze della cittadinanza andriese, molte volte inascoltate. La nostra azione politica è da sempre basata sull'ascolto e sul dialogo con i cittadini". Tante - proseguono Montrone, Bartoli e Maiorano - sono le sfide che attendono la città di Andria, prima fra tutte quella che ci vedrà in campo per le prossime elezioni amministrative. Parteciperemo attivamente alla prossima campagna elettorale con lista civica "Per Andria – Giovanna Bruno Sindaco", sostenendo con forza la candidatura di Giovanna Bruno per la sua rielezione alla guida della città. Siamo pronti a lavorare con trasparenza ed onestà per un progetto condiviso ed inclusivo al servizio della comunità andriese".