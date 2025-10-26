Musa Formazione risponde alla violenza di genere con un workshop di Wingtsun-Ewto per l'Empowerment Femminile

In risposta ad un crescente senso di insicurezza alimentato da recenti eventi di cronaca che hanno scosso la comunità locale e l'intero territorio nazionale,annuncia l'organizzazione di unbasato sull'arte marziale Wingtsun - Ewto in collaborazione con l'(primo tecnico internazionale). L'evento, denominato, è specificamente rivolto, in quota maggioritaria rispetto alla compagine maschile, con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per lae promuovere un messaggio di forza e consapevolezza.Il workshop,, scuola di Andria - Istruttore Sihing Vincenzo Perrone, che si terrà ilnasce dalla profonda convinzione che la responsabilità sociale d'impresa non si esaurisca in gesti simbolici, ma si manifesti nell'offerta di soluzioni concrete alle problematiche del territorio.proprio per la sua natura scientifica e non muscolare, che lo rende un sistema ideale per l'. "Il Wingtsun - Ewto insegna a superare la disparità di forza fisica attraverso l'economia del movimento e l'uso dell'allineamento corporeo," ha dichiarato. "Non si tratta di imparare a combattere, ma di acquisire la, trasformando la paura in un'azione istintiva e razionale.".L'e vedrà la partecipazione dell'istruttore Vincenzo Perrone, figura di rilievo nel mondo del Wingtsun - Ewto che ha fornito la sua preziosa collaborazione con la finalità di dare il suo contributo alla realizzazione di una società più sicura. L'iniziativa si inserisce nel solco delle richieste di "" e "" avanzate anche dalle istituzioni locali e nazionali.Conclude: "Sarebbe per noi un primo traguardo raggiunto se il nostro esempio alimentasse le azioni di altre aziende spingendole ad intervenire condi questa tipologia per fornire a tutte le loro dipendenti unain cui, purtroppo, potrebbero ritrovarsi."