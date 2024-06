Muore 29enne di Andria nei pressi di Loconia

Un sanguinoso incidente stradale ha funestato il primo pomeriggio di mercoledì 12 giugno. Un 29enne è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Loconia, frazione di Canosa di Puglia, sulla strada statale 93.La vittima, originaria di Trani ma residente ad Andria, era a bordo della sua auto -una Lancia Y- che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada nel tratto che collega Lavello a Canosa.Il mezzo si è ribaltato in un oliveto ed il 29enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi.