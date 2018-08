Una Mostra per agire l'Agenda 2030, può contribuire alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale).Il Club per l'UNESCO di Bisceglie ed il Museo Diocesano di Bisceglie per dare voce agli obiettivi strategici dell'UNESCO e contribuire alla realizzazione dei suoi ideali, nell'Anno del Patrimonio Europeo, ospitano dal 20 al 26 agosto presso il Museo Diocesano, orario 18- 21, la Mostra itinerante di Pittura e Poesia "Omaggio alla Bellezza" degli artisti Luigi Basile - Cataldo Mastrorilli ed Enzo Morelli.La "Bellezza" di Basile dove emerge una presenza sinuosa e leggera di donna, di Mastrorilli che attraverso i suoi colori da alla figura umana un taglio espressionistico che ne restituisce l'interiorità e di Morelli, il Pellegrino della Murgia, l' artista eremita, che vive un contatto intimo con la natura pugliese, è proiettata verso un nuovo modo di fare anche turismo sostenibile, è un viaggio così speciale a cui siamo tutti invitati a partecipare. Un viaggio fra le Tele di tre grandi Artisti che esaltano l'efficienza delle risorse, tutela ambientale e clima, Tutela dei valori culturali, delle diversità e del patrimonio Ambientale, Educazione ambientale, oltre a favorire il clima di coesione nel comune proposito di promuovere la Pace attraverso la cooperazione intellettuale.Alla inaugurazione del 20 agosto ore 19, dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, di Pina Catino Presidente Club per l'UNESCO di Bisceglie e Giacinto La Notte Direttore del Museo Diocesano, intervengono , Cesareo Troìa V. Presidente Parco Naz dell'Alta Murgia, il Giornalista Mario Sicolo, Peppino Piacente Editore SECOP ed. che ha editato il libro "Omaggio alla Bellezza" per la mostra itinerante, Raffaella Leone docente, Concetta Fazio Bonina Presidente Ass. porta d'Oriente di Bari.Gli attori Franco Martini, Fabiana Aniello, Pia Ferrante declameranno liriche di Lino Angiuli, Carlo Alberto Augieri, Alessandra Campione, Sergio D'Amaro, Angela De Leo,Zaccaria Gallo, Valentino Losito, Marta Mizzi, Marino Pagano, Paolo Polvani, Enzo Quarto, Anna Santoliquido, Alberto Tarantini, Monica Tommasicchio, Carlotta Zanobini, tratte dal libro.La Mostra gode del Patrocinio Città di Bisceglie e Regione Puglia Presidente del Consiglio.Mostra "Omaggio alla Bellezza"di Luigi Basile - Cataldo Mastrorilli Enzo Morelli20 - 26 agosto 2018Museo Diocesano di BisceglieLargo Cattedrale - Bisceglieore 18 -21