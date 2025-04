Al via “Architettinmurgia” alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Si chiama "Architettinmurgia" l'evento organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC BAT e che vedrà protagonisti molti professionisti della sesta provincia pugliese alla scoperta del Parco Nazionale dell'Alta Murgia da pochissimo inserito tra i Geoparchi tutelati dall'Unesco. Un progetto che vedrà un inizio molto importante presso le Cave di Bauxite a Spinazzola domenica 27 aprile. Si partirà alle ore 9 dall'info point miniere - Arif in contrada Macchia a Spinazzola per poi spostarsi all'interno delle Miniere con le guide G.A.E. (Guide Ambientali Escursionistiche) con una passeggiata verso il Geosito Miniere di Bauxite e la visita panoramica al "Bosco di Acquatetta" sino alla scoperta delle Doline del Cavone. Poi grazie alla collaborazione con la Proloco "Torre&Pino" di Spinazzola ci sarà anche un momento enogastronomico sino alla visita del "Ponte dei 21 Archi" una infrastruttura architettonica di fine '800 posizionato, caratterizzante il territorio, ubicato nella cosiddetta "Fossa Bradanica" sempre a Spinazzola. Una giornata tra natura, scoperta ma soprattutto storia architettonica della terra in uno scrigno come quello del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.



L'evento è patrocinato dalla Federazione degli Architetti di Puglia, dal Parco Nazionale dell''Alta Murgia, dai comune di Andria, Barletta, Trani e Spinazzola oltre che dall'ARIF ed è organizzato in collaborazione con la Proloco di Spinazzola.