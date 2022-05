“Montegreen direzione: rifiuti zero”: eventi al borgo di Montegrosso il 21 e 22 maggio

L'Associazione culturale "I Donatori Del Tempo di Montegrosso", in collaborazione con la Parrocchia di Montegrosso, La Piscara, La Coop Coloni di Montegrosso, Il Ristorante "Antichi Sapori" di Pietro Zito, l'associazione Culturale "Amici Per La Vita", onlus e l'Azienda di Andria "Gemitex", con il patrocinio del Comune di Andria, terrà sabato 21 maggio, alle ore 10.30, a Montegrosso l'evento "Montegreen direzione: rifiuti zero".MonteGreen è un evento strutturato in due giorni che ha la scopo di sensibilizzare il connubio tra tematiche ambientali e sociali.In particolare si fa promotore di:- diffondere conoscenze ed informazioni in tema di prevenzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti;- aumentare la consapevolezza dei consumatori ed enti locali riguardo la possibilità di ridurre i rifiuti attraverso il loro riutilizzo o con l'acquisto di prodotti rigenerati;- contribuire al miglioramento della qualità ambientale all'interno delle città, riducendo la quantità dei rifiuti urbani attraverso la promozione del riutilizzo e del riciclo;- promozione per la salvaguardia delle aree ambientali, finalizzata al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;- sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e percorsi di coinvolgimento partecipato.L'evento è rivolto a cittadini di ogni età e ha come punto di riferimento gli Obiettivi Generali dell'Agenda 2030.Palazzo Belgioioso di Montegrosso o "Anfiteatro" All'antico Forno (In base alle previsioni del tempo)ALLE ORE 10,30- Avv. Giovanna Bruno – Sindaca di Andria;- Sig.ra Maria Laura Mancini – Sindaca di Minervino Murge;- Sig. Roberto Morra – Sindaco di Canosa di Puglia.- Rossano Ercolini, vincitore, nel 2013 del Goldman Environmental Prize, (il Nobel alternativo per l'ambiente) e Ideatore del progetto "Rifiuti Zero". Presenterà il suo ultimo libro "Il Bivio Manifesto per la rivoluzione ecologica";- Antonello Fortunato Prof. di Filosofia , che parlerà dell'ecologia Integrale ;- Domenico Tangaro, architetto, che parlerà dei metodi di gestione e miglioramento dell'ambiente;- Riccardo Moschetta, Ingegnere e Presidente dell'associazione culturale 3Place, parlerà dell'Azione e sensibilizzazione sul territorio ;- Michele Caldarola , referente del Presidio di LIBERA "Renata Fonte" di Andria dedicato a Renata Fonte , parlerà della legalità e della salvaguardia dell'ambiente come strumenti per lo sviluppo di economia green e promozione del lavoro. Modera Vincenzo Rutigliano giornalista.A Montegrosso un vasto gruppo di camperisti, con i loro camper e le loro famiglie empaticamente, con la gente del borgo e non, faranno da " cornice", rendendo le 2 giornate lieti, col la loro leggerezza e spirito libero e da "megafono", facendo viaggiare sui loro Camper, la cultura ambientalista.-Ore 13,30 Degustazione con Ticket , accompagnata da sottofondo musicale , presso L'antico Forno ....;- Dopo la degustazione "Libera" passeggiata tra i percorsi, circondati da ulivi e vigne e nel Borgo;- Ore 18 Santa Messa- Ore 19,30, diretto da Antonello Fortunato: una brillante commedia musicale sulle tappe più importanti della storia dell'umanità;- Ore 21,15 Intrattenimento Musicale "casereccio" con Canti e Balli a cura di SAVINO e ANTONELLO.- Ore 8,30 apertura Mercatino agro - alimentare, mensile, di cose buone e semplici;- Ore 9 L'AGORÀ, Ritrovo in Piazza Santa Isidoro per una bella chiacchierata;- Ore 9,30 passeggiata / corsa campestre, prof. Gianni Pistillo;- Ore 11 Santa Messa;-Ore 13,30 Degustazione con Ticket, accompagnata da sottofondo musicale, presso L'antico Forno ....;- Dopo la degustazione, divertimento "Libero" passeggiata tra i percorsi, circondati da ulivi e vigne, chiacchierate e passeggiata nel Borgo , relax !- Ore 18 Santa Messa;- Ore 20 chiusura di arrivederci.