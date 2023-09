Katrin Quaratino è Miss Puglia 2023, reginetta ad Andria

Miss Puglia 2023 è Katrin Quaratino, 18enne di Altamura, studentessa dell'istituto tecnico commerciale con il sogno di diventare carabiniera.È stata eletta nella finalissima regionale di Miss Italia tenutasi sabato 2 settembre presso la Villa Comunale Giuseppe Marano di Andria, con grande partecipazione di pubblico.Ha scelto di presenziarvi, con grande interesse e onorando i pugliesi della sua presenza, la patron nazionale Patrizia Mirigliani.Oltre alla più bella tra le aspiranti miss che hanno partecipato alle fasi precedenti del concorso più celebre del Paese, nella città capoluogo di provincia è stata anche assegnata la fascia speciale, nata per omaggiare uno dei monumenti simbolo della Puglia nel mondo, di Miss Castel del Monte; ad aggiudicarsela è stata Federica Papa, 22enne di Casamassima, diplomata all'istituto tecnico grafico pubblicitario.A conclusione del contest "Miss Italia racconta l'Italia" lanciato dalla direzione nazionale, Elisabetta Del Giudice, 18enne di Brindisi, studentessa del liceo musicale, è stata nominata Miss Social per aver raccontato al meglio la sua città attraverso un reel.Per l'elezione di Katrin Quaratino come Miss Puglia, la fascia di Miss Sorriso è stata riassegnata a Chiara Viscillo, 20enne di Foggia, studentessa di Biologia.Le vincitrici voleranno alle prefinali nazionali e cercheranno di aggiudicarsi l'ambita corona di Miss Italia.A votarle è stata una giuria presieduta da Raoul D'Alessio, professore dell'Università Cattolica di Roma ed esperto mondiale in attrattività facciale, e composta da: Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Cesare Troia, assessore e vicepresidente delle Città dell'Olio; Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori; Giulio Primicino, area manager Framesi per Puglia, Lazio, Molise, Abruzzo e Basilicata; Annalisa De Michele, responsabile della formazione di Dr.Kleein; Salvatore Petrarolo, giornalista di Antenna Sud; Nicola Incardona, broker assicurativo; Michele Cutro, critico enogastronomico, giornalista e autore di numerose rubriche; Domenico Buono, stylist e curatore d'immagine; Francesco Minervini e Felice Gemiti, imprenditori.La finalissima regionale ha suggellato un tour di grande successo organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Andria e in particolare dell'Assessorato alle Radici.Madrina della serata è stata l'attesissima attrice e soubrette Valeria Marini, la primadonna della tv e dello spettacolo che con la sua esperienza ha dato un contributo importante nella valutazione delle concorrenti.La conduzione è stata affidata al "presentattore" ufficiale Christian Binetti, al timone tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, che ha recitato un commovente monologo sulla sicurezza stradale davanti ai genitori di Jacopo Di Bari, deceduto nel 2016 ad appena 22 anni per un tragico incidente.Le aspiranti miss sono state anche modelle dell'incantevole défilé di abiti nuziali Mondo Sposi Atelier; il loro hair style è stato curato da Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e Milano, Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola, Infinity Hair Salon di Lavello e Marina Charme Parrucchieri di Altamura per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre il make-up dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.Ad arricchire lo show, la coinvolgente esibizione di Tiziana Loconsole, sosia nazionale di Raffaella Carrà, e le esilaranti incursioni dell'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fenimprese Bari, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà, Gemitex, Cibelle, Incotone', Riva del Sole, In & Young, L'angolo del mughetto.