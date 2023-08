Ad Andria la finalissima regionale di Miss Italia con Valeria Marini

Sabato 2 settembre ultima tappa del tour regionale di Miss Italia 2023.La finalissima si terrà alle ore 20.30 ad Andria, presso la Villa Comunale Giuseppe Marano, con la partecipazione straordinaria della patron nazionale Patrizia Mirigliani che ha scelto di presenziare a questo evento e onorare i pugliesi della sua presenza per l'amore per la nostra terra.Verrà eletta Miss Puglia, ovvero la più bella tra le aspiranti miss che hanno partecipato alle fasi precedenti del concorso più celebre del Paese.Nella città capoluogo di provincia verrà anche assegnata la fascia di Miss Castel del Monte, un titolo speciale fortemente voluto per omaggiare uno dei monumenti simbolo della Puglia nel mondo.A conclusione del contest "Miss Italia racconta l'Italia" lanciato dalla direzione nazionale, verrà inoltre nominata Miss Social, ovvero colei che tramite un reel ha raccontato meglio la sua città.Le vincitrici voleranno poi alle prefinali nazionali e cercheranno di aggiudicarsi l'ambita corona di Miss Italia.La finalissima regionale è organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Andria e in particolare dell'Assessorato alle Radici.Madrina della serata sarà l'attesissima attrice e soubrette Valeria Marini, la primadonna della tv e dello spettacolo.La conduzione sarà affidata al "presentattore" ufficiale Christian Binetti, al timone tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, l'emittente media partner che trasmetterà la diretta.Le aspiranti miss saranno anche modelle dell'incantevole défilé di abiti nuziali Mondo Sposi Atelier; il loro hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre il make-up dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.Previste la coinvolgente esibizione di Tiziana Loconsole, sosia nazionale di Raffaella Carrà, e le esilaranti incursioni dell'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.