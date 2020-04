Marmo chiede ad Emiliano: "Bollo auto, molte regioni prorogato pagamento, perchè la Puglia no?"

"Moltissime Regioni hanno provveduto a prorogare il pagamento del bollo auto, considerando il disagio economico patito da un numero crescente di persone a causa dell'emergenza Covid-19. Non vorremmo fare polemica, ma il presidente Emiliano ha deciso di andare avanti senza ascoltare nessuno. Abbiamo già chiesto la proroga del bollo auto, che è un segnale ai cittadini in un momento così difficile. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Oggi, altre Regioni italiane, Emilia Romagna e Lazio, hanno annunciato la decisione di spostare la scadenza a giugno, ma dalla Puglia nessuna notizia. E lo chiediamo nuovamente: Emiliano provveda. È una questione di sensibilità e attenzione sociale".E' quanto chiede in una nota, il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.