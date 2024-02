Marchio Rossi (Pd): “Buon lavoro ad Arianna Camporeale coordinatrice provinciale ANCI per la Bat”

"La nomina della sindaca di San Ferdinando Arianna Camporeale a coordinatrice provinciale dell'Anci per la Bat rappresenta il giusto riconoscimento alle sue capacità amministrative". Così il segretario provinciale Pd della Bat Lorenzo Marchio Rossi, il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Filippo Caracciolo e il commissario del Pd di San Ferdinando Franco Ruta."L'incarico che la sindaca Camporeale si appresta a ricoprire - affermano Marchio Rossi, Caracciolo e Ruta - è di grande prestigio. L'Anci Puglia rappresenta un punto di riferimento per il recepimento delle istanze dei territori da rivolgere a tutti i livelli. Arianna Camporeale saprà rappresentare al meglio la nostra provincia promuovendo il dialogo fra le istituzioni e facendo sintesi di tutte le necessità delle comunità della Bat"."Alla sindaca - concludono Marchio Rossi, Caracciolo e Ruta - vanno i nostri auguri di buon lavoro, certi che le sue capacità la porteranno ad ottenere risultati importanti per il nostro territorio".