Albero caduto
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Vita di città

Maltempo ad Andria, il resoconto interventi Polizia Locale nella giornata del 13 aprile

Tutte le operazioni che sono state svolte oggi

Andria - martedì 14 aprile 2026 14.56
Nella giornata di ieri 13 aprile 2026 numerosi sono stati gli interventi operati dagli agenti della Polizia Locale con delega alla Protezione Civile, alla luce dell'Allerta Meteo Gialla – vento forte diramata dalla Protezione Civile Regione Puglia.

Le numerosissime richieste di intervento e di aiuto, giunte nel corso dell'intera giornata all'attenzione del Centro Operativo Comunale attivato fin da subito, hanno riguardato diverse situazioni, in particolare:

1. Segnalazione alberi

Numerosi sono stati i casi di intervento per caduta di alberi o di grossi rami, molti di questi di proprietà privata, o sulla pubblica via o arteria stradale (ad esempio in via Isonzo, via Mantegna, via Omero, via Inghilterra, via Appiani – via Aldo Moro, in Via Walter Chiari; in via Tamburini per la caduta albero presso Centro Anziani si è reso necessario intervento anche dei Vigili del Fuoco; via Ss. Salvatore, sulla SP 124 (dopo Santuario) e SP 231 (da Corato dir. Andria); due gli alberi caduti nei giardini colastici e un albero nel giardino di un'abitazione privata.

In numerose altre segnalazioni la Polizia Locale, insieme all'ufficio Ambiente, ha provveduto a fare sopralluoghi e verifiche per alberi e rami pericolanti e/o pericolosi.

2. Ricognizione Danni e Criticità

Le attività di ricognizione e intervento della Polizia Locale hanno riguardato caduta di pali della segnaletica stradale (Contrada Mastrottaviano, via Sanzio), Cartelloni pubblicitari comunali divelti (via Napoli) o pericolanti (Via P. Togliatti), calcinacci in via Polignano e caduta rivestimento della facciata in viale Ovidio, pali per la telecomunicazione pericolanti in C.da San Francesco; Lamiere di cantiere divelte (via Plauto).

Infine, due crolli: parte del solaio interno di una abitazione in via Corrado IV di Svevia (una persona ferita) per eventi non relazionabili all'allerta ; parte di soffitto di un capannone in costruzione i n via Crasso (quattro operai feriti)

L'attenzione resta alta nonostante il miglioramento delle condizioni meteo

L'Ufficio Ambiente ha proceduto nelle scorse ore ad una nuova verifica di stabilità degli alberi, dei danni eventualmente riportati dopo le forti raffiche di vento, a disporre potature di alberi pericolanti o pericolosi ed infine a disporre la messa in sicurezza laddove necessario.
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