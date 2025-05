Maiora SPA SB premiata da EY per l'eccellenza nel capitale umano

, azienda di riferimento per la Grande Distribuzione nel Mezzogiorno con le insegneper il canale retail eper i Cash&Carry, è stata insignita del prestigiosoIl riconoscimento è stato elargito nell'ambito dell'evento "EY Private Roadshow", tenutosi presso il Castello di Conversano. Quella pugliese è la prima di una serie di tappe che giungeranno prossimamente anche in Lombardia e Toscana, per approfondire l'. Per l'occasione, l'evento ha visto la partecipazione di diversi imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e stakeholder del territorio, con l'obiettivo di stimolare reti di collaborazione e promuovere una crescita condivisa degli ecosistemi economici locali.Al termine degli stimolanti dibattiti in merito a tali temi, dunque, è avvenuta la cerimonia di premiazione di tre realtà del territorio, nelle categorie "Capitale Umano", "Investimenti" e "Innovazione". Nell'ambito inerente al capitale umano, l', consegnato all'Amministratore Delegato Pippo Cannillo, ha premiato lae la capacità di coniugare competitività e responsabilità sociale, nonché l'impegno dell'azienda nella costruzione di una, che ha permesso di raggiungerenel Sud Italia, come le certificazioni Equal Salary e Top Employer: una visione che contraddistingue ilda sempre, consentendole anche una leva di, come è stato spiegato sul palco dagli organizzatori.Un premio che valorizza le aziende che creano, quindi, riconoscendo l'importanza dellecome motore di innovazione e crescita sostenibile."Questo riconoscimento rappresenta per me e per Maiora SpA SB non solo un motivo di profondo orgoglio, ma anche una testimonianza tangibile del nostro impegno costante verso le risorse umane – ha dichiarato, Amministratore Delegato di– Quest'ultimo, infatti, è rivolto al coniugare la crescita imprenditoriale dell'Azienda con la responsabilità che sentiamo di avere nei confronti dei nostri collaboratori e collaboratrici e del tessuto territoriale che ci circonda, verso cui rivolgiamo primaria attenzione nella nostra attività di impresa."