M5S, D'Ambrosio capolista alla Camera per il Collegio Puglia 4

Ecco i candidati del Movimento 5 stelle per i quattro collegi proporzionali plurinominali della Camera per le elezioni politiche del 4 marzo 2018.La lista, ricordiamolo, è il risultato della due giorni di parlamentarie, è stata pubblicata poco fa sul Blog di Beppe Grillo. Conferma per i deputati uscenti Giuseppe Brescia, Diego De Lorenzis, Giuseppe L'Abbate e Giuseppe D'Ambrosio, che risultano capilista nei quattro collegi della Puglia.Puglia 1: Giuseppe Brescia; 2) Angela Masi; 3) Davide Galantino; 4) Marika Notarangelo;Puglia 2: Diego De Lorenzis; 2) Veronica Gianone; 3) Leonardo Donno; 4) Annalisa Urso;Puglia 3: Giuseppe L'Abbate; 2) Alessandra Ermellino; 3) Giovanni Vianello; 4) Valentina Palmisano;Puglia 4: Giuseppe D'Ambrosio; 2) Maria Luisa Faro; 3) Giorgio Lovecchio; 4) Francesca Troiano.Per il Senato, collegio plurinominale abbiamo come capolista il parlamentare uscente Lello Ciampolillo, mentre al quarto posto è presente la canosina Cinzia Di Nunno, indicata come espressione dell'attuale amministrazione comunale guidata dall'avv. Roberto Morra.Superando le Parlamentarie, D'Ambrosio può correre di nuovo per la Camera dei Deputati ed è ufficialmente il primo candidato andriese alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.