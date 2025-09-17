Lo spot
Lo spot "BATtiamo gli infortuni sul lavoro"
Territorio

Lo spot vincente del Liceo "Cafiero" di Barletta arriva nei cinema della provincia

Dal 22 settembre proiezione nelle multisale BAT dello spot sulla sicurezza sul lavoro

Andria - mercoledì 17 settembre 2025 12.35 Comunicato Stampa
Lo spot sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero" di Barletta e vincitore del concorso "BATtiamo gli infortuni sul lavoro", sarà proiettato per un mese, a partire dal prossimo 22 settembre, prima di ogni spettacolo nelle sale cinematografiche "Multisala Paolillo" e "Opera" di Barletta, "Roma Multisala" di Andria e "Politeama Italia" di Bisceglie.

Il concorso "BATtiamo gli infortuni sul lavoro" è un progetto promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani in collaborazione con la direzione regionale Inail Puglia, il circuito dei cinema della provincia aderenti all'A.N.E.C., Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Bari e Bat, nell'ambito delle attività del Tavolo provinciale dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono cinque gli istituti scolastici del territorio che vi hanno partecipato, sotto la guida del regista Francesco Delvecchio e sulla base di appositi incontri tematici curati dall'Inail: agli studenti vincitori del Liceo "Cafiero" di Barletta sono stati conferiti una targa, un francobollo celebrativo donato dall'Inail ed un premio in denaro finanziato con fondi messi a disposizione da Confindustria Bari e Bat, da utilizzare per progetti sul tema della sicurezza.

Gli studenti degli altri cinque istituti partecipanti ("Colasanto" e "Jannuzzi" di Andria, "Cassandro Fermi Nervi" di Barletta e "Einaudi" di Canosa di Puglia) hanno ricevuto una targa con menzione ed il francobollo celebrativo.

"Nei cinema della provincia aderenti all'Anec sarà possibile apprezzare il lavoro fatto con passione e creatività dai ragazzi del Liceo Cafiero di Barletta su un tema delicato ed attuale quale la sicurezza sui luoghi di lavoro – ha dichiarato il Prefetto Silvana D'Agostino. Dal costante monitoraggio del fenomeno effettuato nei tavoli prefettizi abbiamo rilevato una diffusa scarsa conoscenza delle normative di settore, anche per la limitata consapevolezza sui rischi correlati. Per questo motivo, abbiamo deciso di provare ad incidere sull'atteggiamento culturale, cominciando dai più giovani, intesi quali futuri lavoratori e datori di lavoro".

Lo spot del "Cafiero" utilizza immagini semplici ma dal grande impatto emotivo ed è in grado di arrivare al cuore e alla mente del pubblico per l'efficacia narrativa e la qualità comunicativa.
Dal 22 settembre prossimo, quindi, andare al cinema sarà anche occasione per riflettere sull'importanza della prevenzione.
  • istituto colasanto andria
  • Itis Jannuzzi
Premiato progetto di 5 neolaureate del Poliba: c'è anche l'andriese Annalisa Aniello
17 settembre 2025 Premiato progetto di 5 neolaureate del Poliba: c'è anche l'andriese Annalisa Aniello
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Altri contenuti a tema
Ambiente e scuole: il cambiamento parte da “Io non mi rifiuto” Vita di città Ambiente e scuole: il cambiamento parte da “Io non mi rifiuto” Il Comune di Andria premia i migliori elaborati di ecologia ideati degli studenti
Sicurezza stradale: due studentesse del Colasanto di Andria, premiate in Regione Attualità Sicurezza stradale: due studentesse del Colasanto di Andria, premiate in Regione Nell'ambito del progetto “La strada non è una giungla”
“BATtiamo gli infortuni sul lavoro”: menzioni speciali per le Istituti Colasanto e Jannuzzi di Andria Attualità “BATtiamo gli infortuni sul lavoro”: menzioni speciali per le Istituti Colasanto e Jannuzzi di Andria Grande successo dell'iniziativa. Vince il Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero" di Barletta
Andria, “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca” Scuola e Lavoro Andria, “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca” L’iniziativa del Liceo Artistico “Giuseppe Colasanto” apre la programmazione estiva
A Bari convegno di chiusura di “LISTeeN – Ascoltare gli adolescenti” con gli studenti del "Colasanto" di Andria Scuola e Lavoro A Bari convegno di chiusura di “LISTeeN – Ascoltare gli adolescenti” con gli studenti del "Colasanto" di Andria L' iniziativa ha coinvolto 8 istituti scolastici del territorio regionale, 250 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di 2° grado
A due classi dell’ITT "Sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria il premio di "Impresa in azione" di JA Italia Scuola e Lavoro A due classi dell’ITT "Sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria il premio di "Impresa in azione" di JA Italia Coinvolti oltre 600 studentesse e studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della regione
Ad Andria la Giornata dell'Europa e il manifesto di Ventotene Eventi e cultura Ad Andria la Giornata dell'Europa e il manifesto di Ventotene Manifestazione il 12 Maggio, con inizio alle ore 10, presso l'istituto Colasanto a cura dell'Assessorato al Futuro
"100 anni della radio" iniziativa ad Andria dell'Associazione Nazionale Radioamatori Eventi e cultura "100 anni della radio" iniziativa ad Andria dell'Associazione Nazionale Radioamatori Domenica 4 maggio, alle ore 8,30 presso la villa comunale, in viale Alfonso Di Pasquale
Festa Patronale 2025, gli itinerari delle processioni di sabato 20 e domenica 21 settembre
17 settembre 2025 Festa Patronale 2025, gli itinerari delle processioni di sabato 20 e domenica 21 settembre
1
Regionali in Puglia, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Regionali in Puglia, si vota il 23 e 24 novembre
Sanità: «Barletta batte Andria per 4 a 0 "
17 settembre 2025 Sanità: «Barletta batte Andria per 4 a 0"
Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
17 settembre 2025 Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
Nuovo PSI: «Ad Andria è tempo di nastri (e di congedi): l’era Bruno volge al termine?»
17 settembre 2025 Nuovo PSI: «Ad Andria è tempo di nastri (e di congedi): l’era Bruno volge al termine?»
Cerimonia della vestizione di tre nuovi soci della Pia Associazione Crociferi di Andria
17 settembre 2025 Cerimonia della vestizione di tre nuovi soci della Pia Associazione Crociferi di Andria
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Nuovo Ospedale di Andria, Caracciolo: “Progetto esecutivo entro il prossimo novembre, gara d’appalto a gennaio 2026”
16 settembre 2025 Nuovo Ospedale di Andria, Caracciolo: “Progetto esecutivo entro il prossimo novembre, gara d’appalto a gennaio 2026”
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.