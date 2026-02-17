Direzione generale Asl Bt
Direzione generale Asl Bt
Attualità

Liste d'attesa ASL BT, tra prenotazioni anticipate e visite ancora lontane

L'azienda sanitaria prova ad accorciare i tempi a febbraio, ma i problemi restano

Andria - martedì 17 febbraio 2026 12.23
Le liste d'attesa dell'ASL BT ancora al centro delle polemiche. Da un lato i disagi riscontrati da chi si è accaparrato una prestazione sanitaria prevista tra due anni, dall'altro gli sforzi dell'azienda sanitaria per anticipare le visite e colmare gli slot disponibili a breve termine nei vari presidi medici della sesta provincia.

Emergono così le sfaccettature che legano la sanità del territorio e gli stessi pazienti, in un meccanismo che lascia comunque insoddisfatti sia gli operatori del settore, sia chi necessita di cure e appuntamenti più immediati.

I numeri riscontrati fanno registrare ritardi notevoli: circa 700 giorni di attesa per una colonscopia, oltre 300 per una visita ortopedica. Prenotazioni calendarizzate per la fine del 2028, pazienti costretti ad attendere due anni per risolvere problemi che rischiano di peggiorare.

Di contro, il piano della Regione Puglia per snellire le liste d'attesa rappresenta il perno su cui prova ad accorciare i tempi l'azienda sanitaria della BAT. I dati dei primi 15 giorni di febbraio parlano chiaro: richiamati quasi 3600 pazienti, di cui oltre 2800 sono riusciti ad anticipare la propria visita. Quasi 800, invece, hanno rifiutato di modificare la data di prenotazione.

Un tentativo di snellimento che, nella vicina Bari, fa registrare numeri meno confortanti: un paziente su due rifiuta di anticipare la propria data, soprattutto se la nuova collocazione è di domenica perché, a detta dei professionisti della sanità interrogati sul tema, non si vuole rinunciare al giorno festivo trascorrendolo in attesa di una visita medica.

Nella BAT, l'ASL prova a smuovere la situazione con i numeri di inizio febbraio, ma la strada è ancora tortuosa e i pazienti di lunga attesa sperano in ulteriori e sostanziali modifiche.
  asl bat
