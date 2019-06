Lidia Bastianich sarà a Montegrosso per una tv americana

Mercoledì 5 giugno, Montegrosso si trasformerà in un vero e proprio set televisivo, dove la celebre cuoca e conduttrice statunitense Lidia Bastianich tornerà in Puglia per mostrare le eccellenze culinarie della nostra terra ai suoi concittadini americani.L'ormai celebre chef contadino Pietro Zito, nonché titolare del noto ristorante "Antichi Sapori", porterà sotto i riflettori la semplicità dei suoi piatti che hanno tanto conquistato, in passato, il palato di Lidia Bastianich, come orecchiette, le verdure del suo piccolo orto e poi quel voluttuoso profumo di erbe da cucina come timo e rosmarino.Non sappiamo quali piatti Lidia ci proporrà ma è molto probabile che non mancheranno l'olio extravergine di oliva pugliese, la burrata IGP di Andria o il pane riaffermo, con il quale la cuoca ha raccontato agli americani la cucina del recupero in un importante articolo sul Time Magazine.Fantasticando nel mondo culinario, dal momento che non abbiamo dati certi, ci chiediamo se sulle tavole imbandite, ci saranno anche altre eccellenze gastronomiche della cucina pugliese oppure solo quelle del nord-barese legate al territorio murgese. Lo scopriremo a breve!