Lezzi vs Castellucci: il Team Sgaramella pronto per l'incontro decisivo

Dopo un braccio di ferro in Federazione tra il Team Sgaramella in Collaborazione con Raund Zero e lo staff Rosanna Conti Cavini di Firenze ora è ufficiale: l'incontro tra Francesco Lezzi e Stefano Castellucci che assegnerà il titolo di campione italiano si farà. Appuntamento tra 90 giorni in Puglia, con molta probabilità ad Andria. Il Team Sgaramella e la Raund Zero, dunque, si aggiudicano l'asta riconfermandosi quali organizzatori di eventi di spessore. L'atteso incontro sarà ripreso da tv nazionali e circuiti internazionali. Al momento il Team Sgaramella è in trattativa con le emittenti televisive per decidere quale di queste trasmetterà l'evento.«Siamo pronti per affrontare Castellucci - hanno dichiarato i tecnici Riccardo e Pietro Sgaramella - e per la realizzazione di questo evento. Siamo già al lavoro con i nostri partnership/sponsor che sosterranno l'intero costo dell'evento. Realizzare questi eventi al Sud è una grande sfida, ma grazie all'esperienza maturata negli anni passati e allo staff che collabora con noi anche questa volta siamo certi di regalare al nostro pubblico un bellissimo spettacolo. Lezzi è già al lavoro per compiere la sua missione: abbiamo preparato per lui un match impegnativo e prima del titolo nazionale combatterà in Francia a Lione il 26 ottobre contro Frank Haroche, campione nazionale e internazionale che vanta 42 vittorie di cui 17 per ko, 17 sconfitte e 2 pari».