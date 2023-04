Lavori Italgas: divieti al traffico su via Marche e via Duca di Genova

Pubblicata sull'Albo Pretorio l'ordinanza dirigenziale n.113 del 05/04/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l'esecuzione dei lavori per conto della Società Italiana per il Gas S.P.A., ha istituito su via Marche, tratto compreso tra via Basilicata e via Lombardia, la chiusura al traffico e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, dal 11/04/2023 al 21/04/2023, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Inoltre con ordinanza dirigenziale n.114 del 05/04/2023, è stato istituito su via Duca di Genova, tratto compreso tra via Regina Margherita e via Principe Amedeo, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, l'occupazione di parte della carreggiata con il relativo restringimento della stessa e la regolamentazione del traffico veicolare da parte di movieri, dal 18/04/2023 al 20/04/2023, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.