Lavori allargamento sp 2: verso la diffida alla provincia Bat per chiusura accesso diretto a Montegrosso

Sono pronti a dare battaglia nelle opportune sedi giudiziarie, i residenti e gli esercenti attività agricola e commerciale presenti a Montegrosso e zone circostanti.Venerdì 4 settembre alle ore 17:30 presso il Circolo Coloni di Montegrosso è convocata una riunione pubblica, per discutere delle azioni da intraprendere per scongiurare la ventilata chiusura dell'accesso diretto alla strada provinciale n. 2 al borgo di Montegrosso.Al momento si profila l'invio di una diffida al Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, non solo per chiedere il mantenimento di tale accesso diretto, ma nel contempo la sospensione dei lavori di allargamento che stanno interessando il tratto stradale dell'Andria Canosa di Puglia. Non si esclude la possibilità di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da imprese e cittadini, al fine di dare concretezza a questa iniziativa popolare.