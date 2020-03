LaScuolaNonSiFerma: da Ponte San Nicolò un esempio di buona pratica

In tempi di coronavirus, laha un nuovo esempio di buona pratica. Doposta vivendo pesantemente questa tragedia mondiale, ecco la bella lettera che ilha rivolto ai docenti e studenti dell'Un esempio di buona pratica, annoverata nel sito del Ministero dell'Istruzione, motivo di incoraggiamento e ulteriore stimolo a lottare, per riuscire a superare questo drammatico momento."Cari docenti, viviamo tempi estremamente difficili, ma mi consola constatare che, in questi frangenti, state dimostrando fino in fondo tutto il vostro valore", si legge in una lettera indirizzata dal Dirigente scolastico, Paolo Farina, ai docenti dell'Istituto Comprensivo Ponte San Nicolò, a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Il dirigente scolastico ha voluto rivolgersi alla comunità scolastica prima con una lettera agli studenti, poi con una indirizzata ai docenti che in questo momento stanno attivando percorsi di didattica a distanza. "In più – racconta – abbiamo acquistato con i fondi della scuola pc da dare a chi ne è sprovvisto momentaneamente". "Sono certo che questo tempo ci segnerà in bene – prosegue il Dirigente scolastico Paolo Farina nella sua lettera ai docenti –. Il prezzo che stiamo pagando è davvero molto alto.Migliore non solo perché avremo conosciuto strumenti nuovi. Migliore non solo perché avremo imparato a modulare in modo più efficiente i tempi e le risorse. Migliore perché, o: e quanto tutto questo renda unica e irripetibile la nostra esistenza. Vi auguro, dunque, buon lavoro. So che ora è più duro che mai, perché solo i superficiali possono pensare che la scuola sia chiusa per davvero, ma so anche che non deluderete i vostri alunni ed è soprattutto per questo che, di tutto cuore, torno a ripetervi: grazie, grazie, grazie".