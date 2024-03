Lascia il servizio attivo il Maggiore dei Carabinieri Andrea Aiello

Una delle più alte riconoscenze militari è stata consegnata al Maggiore dei Carabinieri Andrea Aiello: si tratta della medaglia Mauriziana. Nei giorni scorsi presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trani il Colonnello Massimiliano Galasso ha consegnato al Maggiore Aiello, Comandante del Reparto Operativo e Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trani, l'alta onorificenza della "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare".La mauriziana venne istituita dal re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia il 19 luglio 1839 e ad oggi una delle più prestigiose riconoscenze attribuita alla carriera militare per tempo di servizio e merito. Chi riceve tale onore potrà entrare a far parte dell'Associazione Nazionale decorati di medaglia d'oro Mauriziana, più comunemente conosciuta con il nome nastro verde.Il Maggiore Aiello durante la sua splendida carriera iniziata come sottoufficiale dei carabinieri - ha diretto la stazione Carabinieri prima a Bisceglie e poi ad Andria- e conclusasi come ufficiale, ha ricoperto diversi incarichi sia a livello nazionale che in teatro operativo all'estero conseguendo diverse onorificenze tra cui veniva decorato di croce commemorativa per la missione militare di pace in Kossovo nel 2006-2007, di croce d'oro per l'anzianità di servizio conferita nel 2009 per 25 anni di servizio, due encomi semplici ed un encomio solenne conseguiti per attività info investigative che hanno portato all'arresto di diverse personalità delle organizzazioni criminali ed infine della medaglia NATO nel 2011 per la missione ISAF avvenuta in Afghanistan."…L'Arma dei Carabinieri mi ha dato tanto e farei di nuovo tutto daccapo, non c'è nulla che non mi sia piaciuto, ho realizzato il mio sogno ovvero essere un ufficiale dei Carabinieri, volevo essere un punto di riferimento per la gente soprattutto per gli anziani..." Così ha tenuto a sottolineare l'ufficiale dell'Arma Benemerita.Lo scorso 3 marzo 2024 è stato l'ultimo giorno di servizio del Maggiore Aiello a cui noi tutti lo ringraziamo per la parte di vita dedicata con passione e tenacia per l'Arma dei Carabinieri.