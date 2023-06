La vittoria di Virginia Monterisi del "Colasanto" di Andria al Concorso nazionale della Bontà "Sant'Antonio di Padova"

Una grande e desiderata vittoria per, studentessa della III B del Liceo Artistico presso l'I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" di Andria, che ha partecipato al 48° Concorso nazionale della Bontà "Sant'Antonio di Padova". Al concorso, avente come tema "La gentilezza conquista il Mondo e sorprende il Prossimo", Virginia ha presentato per la sezione disegno un'illustrazione che si propone di unire il tema della gentilezza a quello della guerra in Ucraina, ispirandosi alla tecnica di Banksy. La studentessa ha infatti usato un pennarello nero per creare sullo sfondo muri distrutti e in procinto di cadere, vicino ai quali si intravede una ballerina che, in una realtà in macerie, continua a ballare e cerca di trasmettere, nonostante le atrocità della guerra, speranza, grazia e gentilezza all'umanità. In primo piano, poi Virginia ha rappresentato se stessa in veste di combattente che porge la mano a un bambino piangente, solo e senza famiglia. Il disegno di Virginia ha dato quindi vitalità al gesto gentile di chi tra i dolori della guerra conduce una lotta senza armi.La partecipazione al concorso della studentessa è stata favorita dal dirigente scolastico il prof. Cosimo Antonino Strazzeri e realizzata dalla docente Elena Giorgio che con entusiasmo ha curato ogni singolo aspetto ed è stata al suo fianco in occasione della cerimonia di premiazione che si è tenuta sabato 10 giugno 2023 presso il sagrato della Basilica del Santo a Padova, dove non è mancata una calorosa accoglienza da parte del priore dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio, il dott. Leonardo di Ascenzio, e degli organizzatori del concorso.Virginia ha espresso la sua emozione per la premiazione, di cui si riportano alcuni suoi pensieri che testimoniano la capacità dei ragazzi di leggere il presente con tutte le sue crudeltà, ma di essere in grado di opporsi e di trasmettere concretamente il valore della gentilezza e della bontà umana: «A volte penso che sia tutto un sogno, a volte penso che quello che è successo non possa essere vero perché non ho mai osato superarlo. Il sogno è diventato realtà il 10 giugno 2023 in un luogo lontano da casa. Quella sera ho sentito pronunciare il mio nome, l'emozione mi ha assalito ma sono andata sul palco come se fossi tra amici. Mi rendo conto che non ci sono parole per esprimere la mia commozione. Ho raggiunto un bellissimo traguardo perché lo desideravo ed è stato stupendo esserci. Di quel giorno rimarrà un bellissimo ricordo dal quale non riesco ancora a distaccarmi. È stato uno dei momenti o forse il momento più bello della mia vita. Ringrazio la prof.ssa Elena Giorgio che mi ha supportato in questo percorso, il dirigente scolastico il prof. Cosimo Antonino Strazzeri che mi ha permesso di inseguire questo mio obiettivo, i miei amici e l'intero consiglio di classe che hanno creduto in me e nelle mie competenze. Ringrazio infine tutta la comunità scolastica, fiera di esserne parte!».