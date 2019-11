Minacce: la vicinanza dell'on. D'Ambrosio a Riccardo Zingaro

"Esprimo vicinanza e solidarietà a Riccardo Zingaro, andriese residente ad Acate in provincia di Ragusa, per quanto gli è accaduto.A Riccardo questa notte è stata incendiata l'auto, gesto intimidatorio perché Riccardo combatte da tempo nel suo nuovo paese l'inciviltà, la delinquenza e tutti i reati ambientali, anche con forti denunce.Mi unisco al MoVimento 5 Stelle Sicilia che da subito ha dato la propria solidarietà, vicinanza ed attenzione al nostro concittadino ed io vorrei che da Riccardo prendessero esempio tanti nostri concittadini andriesi perché Andria ha tanti cittadini onesti che possono e devono alzare la testa contro chi distrugge il nostro ambiente, distruggendo la salute di tutti noi.Grazie Riccardo!"E' il post con il quale l'on. Giuseppe D'Ambrosio, sulla sua pagina fb, esprime la personale vicinanza a Riccardo Zingaro per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima.