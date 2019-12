La scuola primaria “Verdi” di Andria tra i vincitori del contest nazionale di Slow Food

Casaleone (Vr) - Scuola Primaria "San Giovanni Bosco", I.C. Casaleone, classe 2°C

Andria (Bt) - Scuola Primaria "G. Verdi", I.C. Verdi Cafaro, classe 2°F

Moncalieri (To) - Scuola dell'Infanzia "Colibrì"

Finale Ligure (Sv) - Primaria di Finalmarina "Arene Candide", classe 5°B

Bra (Cn) - Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani", classe 5°A

La Scuola "Verdi-Cafaro", debuttante entusiasta nella grande famiglia Slow Food, ai nastri di partenza nel progetto "Orto in Condotta", ha aderito all'iniziativa del poster "L'Orto Slow Food vuole bene al pianeta", adoperandosi concretamente nel portare avanti le azioni amiche del clima, nell'ambito di percorsi formativi e attività di educazione alimentare e di educazione ambientale.Nel giorno in cui si celebra la festa di San Martino, con una merenda a base di pane e miele e una grande festa nel giardino della Scuola, alunni e insegnanti hanno dato vita all'interessante progetto "Orto in condotta". Grazie agli spunti offerti dal Dirigente scolastico Grazia Suriano, dal legale rappresentante di Slow Food Puglia Marcello Longo e dal vicepresidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Cesareo Troia, nelle classi seconde e terze è stato avviato un percorso di azioni concrete svoltesi nella settimana dall' 11 al 18 novembre 2019. Dopo la festa dell'orto gli alunni si sono impegnati con entusiasmo su dieci azioni amiche del clima.Profumi, colori, emozioni, sorrisi: in un clima sereno e gioioso gli alunni sono stati coinvolti ad effettuare piccole esperienze di semina prendendosi cura dei germogli che crescevano; alcuni di essi si sono recati in campagna con i nonni a piantumare le piccole piantine nate in classe, ascoltando i loro preziosi consigli. I bambini sono stati guidati, inoltre, a riflettere sull'importanza dell'alimentazione gustando quotidianamente buone e sane merende amiche del clima: frutta, carote, pane con pomodoro, merende preparate in casa dalla mamma.Con il supporto dell'insegnante e il coinvolgimento attivo dei genitori hanno costruito, con materiale di riciclo, simpatiche casette variopinte per ospitare api e farfalle e proteggerle dagli sbalzi di temperature e dai predatori. Con piccoli gesti quotidiani gli alunni stanno conoscendo e approfondendo il ruolo fondamentale della natura, acquisendo una maggiore consapevolezza per rispettarla ed amarla di più.Ecco le classi vincitrici, in ordine di classificazione: