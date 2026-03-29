Antonio Di Gioia
Antonio Di Gioia
Vita di città

La scomparsa di Antonio Di Gioia addolora tutti, amici e colleghi psicologi

Già presidente dell'ordine lascia la famiglia giovanissimo

Andria - domenica 29 marzo 2026 10.24
C'è chi perde un amico, chi un collega. Chi entrambe le cose. Perché Antonio era questo per tutti. Persona sempre disponibile e punto di riferimento per o giovani psicologi che a lui facevano riferimento anche dopo la fine del suo mandato da presidente dell'ordine.

Si è spento a causa di un male incurabile Antonio Di Gioia, già Presidente dell'Ordine e figura di riferimento per la comunità professionale pugliese. Lo scorso 15 febbraio ha compiuto 56 anni.

L'ordine delle psicologhe e degli psicologi esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ricorda come "nel corso del suo mandato, Antonio Di Gioia ha rappresentato con impegno e passione la professione di psicologo, contribuendo in maniera significativa al suo sviluppo e al suo riconoscimento istituzionale sul territorio regionale.

Di Gioia ha saputo interpretare il proprio ruolo con spirito di servizio, favorendo il dialogo con le istituzioni e sostenendo con determinazione le istanze delle colleghe e dei colleghi, in una fase di crescita e consolidamento della professione in Puglia.

La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la nostra comunità professionale.

Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali e umani, giungano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio dell'Ordine e di tutta la comunità delle psicologhe e degli psicologi pugliesi".
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