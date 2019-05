La Radiologia Domiciliare di Andria compie 10 anni: festa con l'associazione TSRM

26 foto L'associazione TSRM festeggia 10 anni di fondazione

Social Video 1 minuto 10 anni di TSRM, intervento del dott. Michele Emiliano

Un decennio di TSRM: un traguardo importante per l'associazione deiche ieri, giovedì 30 maggio, ha celebrato il 10° anniversario di fondazione con un incontro pubblico e successivo momento di festa presso il Chiostro di San Francesco ad Andria. Una serata nel corso della quale sono state ripercorse le tappe principali di questi 10 anni, gli obiettivi raggiunti e le prospettive future; sono intervenuti(Presidente della Regione),(Direttore Generale Asl Bt),(Presidente Rotary Club Andria), Giacinto Abruzzese (Presidente Ass. Trsm Volontari) ed il giornalista(moderatore). Presenti tra gli altri, i consiglieri regionaliImpegno e partecipazione sono gli intenti costantemente perseguiti dal centro di volontariato, nato nel 2009 grazie all'impegno del presidenteche assieme ai suoi collaboratori e con ila creato un progetto di radiologia domiciliare con l'obiettivo di ridurre il disagio dei cittadini o dei pazienti che necessitano di controlli radiologici ma hanno difficoltà a raggiungere le strutture ospedaliere o territoriali di assistenza.Fra i primi in Italia, questo progetto ha costituito un'unità radiologica mobile per aiutare tutti coloro in difficoltà a muoversi di casa e bisognosi di esami diagnostici: un servizio che in Italia risulta offerto quasi esclusivamente da enti privati ad eccezione dell'che offrono questo servizio di volontariato collaborando con le. Per questo motivo, lo scorso anno l'Associazione TSRM Volontari di Andria è stata presa come esempio innovativo dall'IUn saluto per questo decennale e più in generale a tutto il personale sanitario del "Lorenzo Bonomo", è quindi giunto -tramite video- dall'attore Massimo Lopez. Lo showman il 24 marzo 2017 era stato colto da infarto durante il suo spettacolo di cabaret al Teatro Impero a Trani e ricoverato presso il nosocomio andriese.Nel corso dell'incontro di ieri, si è parlato anche della sanità regionale con il presidente Michele Emiliano: «La Sanità pugliese è la migliore da Roma in giù - ha dichiarato il governatore pugliese - ma resta ancora insufficiente: abbiamo liste d'attesa troppo lunghe e l'aver recuperato molto terreno in questi anni non ci rende soddisfatti. Parliamo di 45mila dipendenti distribuiti fra 31 ospedali e centinaia di presidi territoriali e assistenziali; tra l'altro, in questo periodo non riusciamo a far laureare i medici in tempo e i concorsi vanno a vuoto, nonostante una forte riduzione della mobilità soprattutto in oncologia. Manca un numero adeguato di medici per abbattere le liste d'attesa, anche se è da sottolineare che lo scorso anno la Puglia ha raggiunto il massimo nei livelli essenziali di assistenza: con poco siamo riusciti a fare tantissimo».Il, nel rivolgere il suo saluto agli organizzatori per l' importante traguardo raggiunto si è soffermato, tra l'altro sui prossimi ammodernamenti che toccheranno la diagnostica per immagini sia per l'ospedale di Andria che per quello di Barletta, aggiungendo come ormai sia una realtà la risonanza magnetica sia per il PTA di Trani che per il potenziamento all'ex ospedale di Canosa di Puglia, senza con ciò dimenticare che ormai test radiologici è possibile effettuarli anche aleliminando così defatigandi trasferte con scorte per i detenuti, grazie alla convenzione che è stata stipulata con il TSRM di Andria,ha ricordato le iniziative svolte negli ultimi mesi nelle scuole cittadine sia per l'educazione alla diffusione di corretti stili di vita, in particolare coinvolgendo circa un migliaio di ragazzi delle classi terze medie nella prevenzione all'obesità, e quindi rimarcando l'importanza del contrasto alla sedentarietà ed all'iperalimentazione, aspetti purtroppo sempre più diffusi nella nostra società moderna. E, insieme al Distretto Rotary, di cui Andria fa parte abbiamo anche ad Andria in itinere il progetto del contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, che vede coinvolti 5 psicologi che hanno già intervistato 380 ragazzi delle scuole dell'obbligo, anche in questa occasione con il coinvolgimento della Asl/Bt.«Oggi un bel pomeriggio passato in compagnia degli amici volontari della Radiologia Domiciliare per festeggiare i loro 10 anni di vita», ha sottolineato il«Una realtà tutta andriese, fiore all'occhiello della nostra Asl e del nostro territorio, che da anni permette di risparmiare soldi al nostro sistema sanitario e andare incontro a chi, senza potersi muovere da casa, ha bisogno di esami diagnostici. Sono contento che le istituzioni abbiano colto l'importanza di una tale progettualità - vista la presenza dell'avv. Delle Donne e del Presidente Emiliano - e spero di cuore sia stato un incontro fertile per il futuro. Tanti auguri e lunga vita a questa bella realtà».Al termine, agli ospiti intervenuti è stata consegnata una targa di riconoscimento per il sostegno offerto all'associazione lungo questo cammino. Menzione speciale e targa di ringraziamento anche per lache ha fortemente sostenuto le attività della radiologia domiciliare di Andria.