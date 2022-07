16 foto Cerimonia per il primo anniversario della Questura di Barletta-Andria-Trani Antonio D'Oria

Lacompie un anno: esattamente il 27 luglio 2021 nella città federiciana veniva inaugurato un presidio di sicurezza che il territorio della sesta provincia pugliese invocava da tanti anni per contrastare l'alto tasso di criminalità. Ieri sera, all'interno del presidio sito in via Indipendenza, in tanti hanno accolto l'invito del Questore dott.a prendere parte a un momento di festa per il primo anniversario di istituzione della Questura: tra gli altri erano presentitra cui quello di Andria, il presidente della Provinciae il Prefetto. Il Questore ha ringraziato i colleghi per aver creduto in questa sfida, affermando di essere «orgoglioso dell'impegno di tutti: molta strada è stata fatta, e altrettanta deve essere ancora percorsa». Nella stessa serata è stata ancheuna sala all'avanguardia per presidiare la città.«Stiamo crescendo, - ha spiegato Pellicone –e questo ci consente di dare risposte alle numerose istanze che giungono dalla comunità. I numeri delle forze di Polizia crescono progressivamente, c'è grande attenzione da parte del Ministero dell'Interno: siamo a buon punto e ottimisti. Nel mese di giugno ci sono stati altri arrivi, circa una ventina: ci stiamo avvicinando al numero previsto per l'organico». Furti di auto, atti di vandalismo, irruzioni nelle aziende e tanti altri fenomeni criminosi sono, purtroppo, ancora all'ordine del giorno non solo ad Andria ma in tutta la provincia, come ha spiegato il Questore: «Non possiamo negare che c'è: per questo puntiamo molto sul controllo del territorio, la prevenzione è fondamentale. La collaborazione dei cittadini? Rispetto a un anno fa ho visto segnali incoraggianti: la gente vuole reagire, e gli imprenditori ragionano in questi termini. Dobbiamo puntare sui giovani, che sono stanchi e hanno voglia di cambiare. Grazie al gioco di squadra, inoltre, abbiamo cercato anche di rendere concreto il concetto di: abbiamo portato avanti numerose iniziative in questo ambito».Tra i progetti che si sono concretizzati nel primo anno della Questura vi è anzitutto l'inaugurazione dellaintitolata alla piccolaun luogo destinato alle vittime di violenza o di disagio anche minorile. Il Questore ha ricordato altresì la sottoscrizione del, importante per coadiuvare le forze di Polizia nel trattamento dei soggetti ammoniti per stalking o maltrattamenti. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata anche inaugurata la sezione di Barletta-Andria-Trani dell'). In questo primo anno di istituzione del presidio di sicurezza non è mancato il confronto con gli studenti, tanti dei quali sono stati accolti in Questura così come si sono svolti diversi incontri nelle scuole per parlare di legalità.