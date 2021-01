“La più bella del mondo”, il nuovo calendario d’autore dedicato alla Puglia

"Programma sviluppo", ente pugliese che si occupa di servizi per il lavoro, la formazione e il welfare, ha realizzato il nuovo calendario 2021 dedicato alla Puglia e al legame con altri Paesi e altre culture."Nemmeno la pandemia è riuscita a trasformare la Puglia in una prigione: mentre l'attualità ci confinava nelle nostre città, la nostra regione ci consolava con la sua bellezza invitandoci a sfruttare l'occasione di riscoprirci turisti nella nostra terra", ha sottolineato, direttore generale di Programma sviluppo., questo il titolo del calendario ideato da, contenente le illustrazioni dell'artistaLa Fòcara di Novoli, l'arte della cartapesta, riso, patate e cozze, la "Porta magica" nella città vecchia a Bari, il mar Piccolo a Taranto e la "Cappadocia d'Italia" nella gravina di Mottola, ma anche san Nicola e san Cataldo. Questo e tanto altro nel calendario dedicato alla nostra Terra. "Il calendario rappresenta anche un auspicio: poter tornare presto a sentirci parte di un qualcosa di più grande", conclude Busico, "l'auspicio di riprenderci il mondo. Per viaggiare, esportare eccellenze e bellezza, accogliere turisti e idee".Si può richiedere gratuitamente una copia digitale stampabile del calendario scrivendo una mail a comunicazione@programmasviluppo.it