La parrocchia Madonna di Pompei celebra la Festa della B.V. Maria del Rosario il 6 ottobre

E' ormai alle porte la Festa della Beata Vergine Maria del Rosario, in programma domenica 6 ottobre 2019, presso la parrocchia Madonna di Pompei. La comunità intera, assieme al parroco don Giuseppe Capuzzolo, al vicario parrocchiale don Leonardo Pinnelli e alla comunità delle Suore Missionarie del Sacro Costato, si prepara a celebrare un momento sentitissimo per il quartiere, nell'anno in cui ricorre il 62° anniversario dell'istituzione a parrocchia della chiesa sita in Piazza delle Regioni. In preparazione al giorno della Festa, diversi appuntamenti religiosi e momenti di fraternità e condivisione attendono l'intera comunità parrocchiale, una ricca settimana cominciata ieri con la Giornata della Famiglia: al mattino biciclettata con adulti, giovani e bambini per alcune vie della città e in serata Celebrazione eucaristica in parrocchia con la partecipazione di tutte le famiglie.Ecco nel dettaglio il programma della Festa.LUNEDI' 30 SETTEMBRE- ore 07.00: Rosario meditato e Celebrazione eucaristica- ore 18.30: Celebrazione eucaristica- ore 19.30: in via Cardano alla presenza del Quadro della Madonna di Pompei, Preghiera del RosarioMARTEDI' 1 OTTOBRE- ore 07.00: Rosario meditato e Celebrazione eucaristica- ore 18.30: Celebrazione eucaristica- ore 19.30: in via Poerio alla presenza del Quadro della Madonna di Pompei, Preghiera del Rosario- ore 20.30: "Ciascuno cresce solo se sognato". Incontro con don Francesco Di Corato, parroco della parrocchia SS. Annunziata e pedagogista, e con la dott.ssa Sabrina Zagaria, psicopedagogistaMERCOLEDI' 2 OTTOBRE- ore 07.00: Rosario meditato e Celebrazione eucaristica- ore 18.30: Celebrazione eucaristica- ore 19.30: in via Fornaci alla presenza del Quadro della Madonna di Pompei, Preghiera del RosarioGIOVEDI' 3 OTTOBRE- ore 07.00: Rosario meditato e Celebrazione eucaristica. Possibilità di celebrare il sacramento della Misericordia e riconciliazione. Confessioni ore 8.30 - 10.30Insieme con i fratelli ammalati e anziani- ore 17.30: in chiesa raduno degli ammalati e degli anziani per la Preghiera del Rosario- ore 18.00: Celebrazione dell'Eucaristia e momento di fraternità- ore 21.00: in Piazza delle Regioni, Veglia di preghiera marianaVENERDI' 4 OTTOBREGiornata dell'impegno e della condivisione- ore 07.00: Rosario meditato e Celebrazione eucaristica seguita dall'Esposizione solenne dell'Eucaristia prolungata fino alle ore 19.30. In chiesa ci sarà un cesto: si può condividere con le famiglie bisognose della parrocchia portando viveri oppure condividendo qualcosa con chi è a casa sua bisognoso o solo.- ore 20.00: Celebrazione comunitaria dell'Eucarestia, a seguire momento di fraternità e condivisioneSABATO 5 OTTOBRE- ore 07.00: Rosario meditato e S. Messa- ore 19.00: Celebrazione eucaristica- ore 20.30: proiezione del film 3D "Vita di Pi"DOMENICA 6 OTTOBRE: FESTA DELLA B.V. MARIA DEL ROSARIOSS. Messe: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00 - 20.30- ore 11.00: S. Messa presieduta dal vescovo diocesano S. E. Mons Luigi Mansi e Supplica alla Madonna del Rosario di PompeiNella mattinata, giro della "Bassa Banda" per le vie della parrocchia- ore 18.00: S. Messa seguita dalla processione solenne del Simulacro della Madonna per le seguenti vie della parrocchia: Lazio - Fornaci (lato ASL) - Monticelli - Po - Marche - Friuli - Umbria - Emilia - Toscana - Friuli - Garibaldi - Poerio - Villafranca - Solferino - Sicilia - Basilicata - Sardegna - V.le Puglia - Forlanini - Redi - Moscati - Golgi - Viviani - Morgagni - Curie - Natta - Maiorana - Lancisi - Fibonacci - Laghi di Monticchio - V.le Puglia - Iapigia - Campania - Lazio - Chiesa. Dopo la processione S. Messa.- ore 21.00: in Piazza delle Regioni, spettacolo musicale "Big Bang Jovanotti Tribute" e stand enogastronomico con degustazione di prodotti di alcune aziende andriesi. Durante lo spettacolo ci sarà anche l'estrazione dei biglietti della lotteria, con ricchi premi a favore della caritas parrocchiale.