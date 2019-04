La Nuova Andria Calcio al Torneo di Pasqua in Rivera Abruzzo Cup

La Nuova Andria Calcio in partenza per il 10° Torneo di Pasqua in Rivera Abruzzo Cup, un importante torneo diventato negli anni tra i più grandi e rinomati d'Italia. In viaggio gran parte del Settore Giovanile della società andriese con i suoi Allievi, Giovanissimi ed Esordienti. Il torneo si svolgerà proprio a cavallo della Pasqua 2019 e dunque dal 19 al 22 aprile.Il torneo è nato nella città di Vasto Marina e successivamente esteso in gran parte del territorio incontaminato della meravigliosa Costa adriatica abruzzese. Nell'ultima edizione 2018 hanno partecipato 215 squadre rappresentando tutte le Regioni dell'Italia creando un'atmosfera unica per dirigenti, allenatori, giovani calciatori e le loro famiglie.Ecco il programma del torneo:Ore 10.00/13.00 Arrivo, Sistemazione bagagli in Hotel. • Grande Cerimonia d'aperturaOre 14.40 Inizio gare di qualificazioniOre 20.30 Cena e pernottamento in Hotel o villaggiOre 7.30 Colazione in HotelOre 9.30 Gare di qualificazioniOre 13.00 Pranzo in HotelOre 15.00 Continuazione gare / Escursione varieOre 20.30 Cena e pernottamento in HotelOre 7.30 Colazione in HotelOre 9.30 Inizio incontri di calcioOre 13.00 Pranzo in HotelOre 15.30 Gare di Finali, premiazioni e partenzaPer i club che hanno scelto un giorno extra:Ore 7.30 Colazione in HotelOre 9.00 Visita e spettacoli vari allo Zoo Safari (escursione con costo extra dalla quota soggiorno) e/o Sfi lata Carri di Pasqua e Sagra Città dei Talami - Orsogna Escursioni alle Isole Tremiti Pranzo in Hotel / Pomeriggio: Partenza delle squadre.