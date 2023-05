"La magia della voce" il progetto che promuove la lettura ad Andria

Si è svolto ieri pomeriggio, lunedì 8 maggio, il primo appuntamento ". Il progetto in rete tra scuole primarie e secondarie di 1° grado di Andria.Un incontro di formazione a cura dei docenti e degli operatori dell'rivolto a docenti, genitori, nonni e volontari. ScuolaQuella di ieri, lunedì 8 maggio, ha visto una nutrita partecipazione che lascia ben sperare nel progetto della lettura ad alta voce, già portato avanti in altre occasioni.è la forma più semplice ed efficace per promuovere una maggior diffusione della lettura. I bambini che ne fruiscono regolarmente e fin dalla prima infanzia acquisiscono un vocabolario più ricco e maggiore facilità nell'apprendimento della letto-scrittura rispetto ai coetanei che non beneficiano di questa opportunità.«"La magia della voce" è un percorso di formazione per lettori e lettrici volontarie nell'ambito della manifestazione "Noi...alla festa del libro". Molta energia partecipazione e curiosità. Grazie a chi c'è stato e a chi ci sarà per condividere con noi questo cammino» dichiara lIntanto prosegue il programma oggi pomeriggio, 9 maggio e si concluderà domani pomeriggio 10 maggio. Gli incontri sono previsti dalle 17:00 alle 19:00 nell'istituto "Imbriani – Salvemini" in via Comuni di Puglia 100