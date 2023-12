Al Mu.Gió di Andria giunge Babbo Natale per la gioia di piccoli e...grandi

"

"

10 foto Natale al Museo del Giocattolo di Andria

In un momento nel quale ci sono guerre dappertutto nel Mondo, c'è necessità, ancor più di altre volte, che da, nel cuore della Lapponia finlandese, giunga fin qui,a trovarci… per rinfrancarci un po' il Cuore…Sarà fra noi, ad Andria sia per portarci i regali di Natale, che per donarci un po' di felicità, alla maniera dellaIo e gli elfi abbiamo lavorato durante tutto l'anno ed è stata veramente dura leggere tutte le lettere dei bambini che mi sono arrivate quest'anno…molte più dell'anno scorso, chissà perché…, tra le pochissime che ha concesso ai media italiani, Babbo Natale racconta la sua storia e i suoi segreti,«Devo confessare una cosa: non lo so. L'ultima volta che ho controllato è stato più di trecento anni fa. Forse lo sanno mia sorella e gli elfi. Sicuramente molto molto vecchio».«Mi hanno raccontato tante storie sulla mia nascita, e sono tutte ambientate al nord, in mezzo alla neve. So che secondo le tradizioni sono stato in America, in Russia, quel che certo è che sono finlandese, sono l'autentico Babbo Natale finlandese e vivo a Rovaniemi».«Spesso mi chiamano con altri nomi, e storpiano il mio nome. La mia cara sorella, per esempio, delle volte mi chiama Babby».«Per me il ghiaccio è un elemento naturale, un posto così pieno di pace. E poi per gli elfi è bello stare in mezzo alla neve, e le renne mi hanno detto che è più facile stare qui, perché possono spostarsi più velocemente negli altri posti del mondo».«Ne ho davvero tante, alcune sono selvatiche e circolano liberamente tra i villaggi, altre sono a riposo, altre si allenano al Natale, quando arriva il momento del vero lavoro e devono consegnare tanti regali».«Centinaia di migliaia, perché ogni elfo ha un compito preciso: ci sono gli elfi che preparano da mangiare, altri che tengono gli animali, gli elfi che costruiscono i giocattoli o che ascoltano i desideri dei bambini. Ora ci sono anche gli elfi che mi aiutano a usare il computer».«Mi rilasso, dormo molto, non faccio niente a parte mangiare. Ma mi piace anche tanto godermi la natura, gli animali, guardare il cielo e gli alberi. Il fatto è che non ho molto tempo libero: lavoriamo tutto l'anno al Natale e alla fine dell'estate si entra già nel vivo dei preparativi: bisogna costruire i regali, organizzare le consegne, leggere le milioni di letterine che ricevo».«Devo usare la mia magia che mi aiuta a fare in pochi giorni quello che le persone normali farebbero in anni. Poi gli elfi mi aiutano tutto il tempo».«Sono fatti dagli elfi: fanno loro ogni cosa, ogni elfo è uno specialista in un certo campo».«La mia slitta è di fianco alla mia casa, e normalmente tutti i bambini che vengono a Rovaniemi ci possono salire. Quest'anno non si può, perché non possiamo stare troppo vicini, ma spero che prestissimo potranno tornare a farlo».«È la magia di Natale. Quando porto i regali ho con me una scatola speciale: lì c'è mia polvere magica, è quello il nostro segreto per volare».«Grazie alle mie renne che corrono veloci, alla polvere magica che le fa volare, agli elfi che preparano tutto e alla loro organizzazione perfetta, all'esperienza di centinaia di anni».«Se l'ho fatto non lo saprò mai. Devo pensare che siano giusti (ride di gusto, ndr). Non uso la tecnologia, io e le renne ci facciamo guidare dalla rotta delle stelle e, al ritorno, dalla bellezza dell'aurora boreale».«I biscotti allo zenzero che mi prepara mia sorella, mi fanno impazzire, e si vede».«Mia sorella e gli elfi me ne fa uno ogni anno. E poi tutti i bambini del mondo: me li fanno trovare sotto l'albero, come faccio io con loro, attraverso i testi delle loro letterine».Sono molto affezionato alla Vostra Città perché ( oltre al fatto che mi piace tantissimo la vostra burrata, il vostro olio e tutti i prodotti gastronomici che producete), conosco molto bene i responsabili del, uno deidella. Per questa ragione ilsarò proprio all'interno delPer info: 328.42.69.967 e 347.24.61.925.No, non tornerò subito a Rovaniemi perché mi recherò in, presso ladove, atterrerò con il mio aereo personale perché voglio far riposare la mia slitta magica ma soprattutto le mie renne…e poi mi voglio divertire un pò, dopo tanta fatica….Magari farò postare su internet il mio volo……………Si ringrazia Luigi Pizzolorusso Esperto in Psicologia Sociale, Lella Agresti (esperta in Letteratura dell'Infanzia) e Francesca Valenziano (collaboratrice ed assistente).