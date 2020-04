La didattica ai tempi del Coronavirus, online l'indagine conoscitiva Irase Puglia

«Contiamo come sempre, e in questa occasione ancora, sul contributo informativo che ogni famiglia può dare per raccogliere dati che aiuteranno a comprendere questa particolare fase storica che sta vivendo la scuola statale - si legge sulla piattaforma digitale. Va compilato da uno dei genitori e per ciascun figlio frequentante una delle scuole della regione Puglia. È costituito da 10 domande a risposta chiusa e richiede pochi minuti del tuo tempo. Invitiamo, pertanto, uno dei due genitori a completare il questionario online entro il giorno 5 aprile 2020».

Clicca qui per compilare il questionario.

L' Irase, Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa (Ente accreditato al Ministero dell'Istruzione), mette a disposizione dei genitori degli studenti degli istituti scolastici pugliesi un questionario per raccogliere dati sulla didattica a distanza adottata dagli insegnanti a causa dell'emergenza Coronavirus.