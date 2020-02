La Commissione Antimafia si occuperà dell'attentato al carabiniere in servizio ad Andria

Il senatore Marco Pellegrini, coordinatore del Comitato Mafie Pugliesi della Commissione Parlamentare Antimafia ha annunciato che una delegazione di senatori e deputati della Commissione Antimafia si recherà lunedì 17 febbraio, alle 10.45, a Barletta, in Prefettura a seguito dei diversi attentati ai danni di carabinieri e cittadini accaduti in Puglia.«La bomba deflagrata a Ruvo di Puglia, sotto l'automobile di un vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in servizio ad Andria, è solo il più recente dei segnali che danno conto del pesante attacco dalla criminalità organizzata al tessuto sociale ed economico pugliese.La delegazione sarà composta anche dal senatore Assuntela Messina, dal senatore Luigi Vitali e dal deputato Luca Paolini. Si terrà un incontro informale con il prefetto e con il comandante provinciale dei carabinieri ai quali si manifesterà forte solidarietà al militare del nucleo radiomobile a cui è stata diretta questa vile intimidazione e, infine, preparerà una ben più ampia e articolata missione che avrà luogo nelle prossime settimane» - ha spiegato Pellegrini.«Quella delle mafie pugliesi è ormai una conclamata emergenza nazionale e, per tale motivo, è stato istituito il Comitato XV, in seno alla Commissione Parlamentare Antimafia, che si occuperà di mafie pugliesi e studierà la morfologia e la capacità aggressiva delle compagini criminali che minacciano il foggiano, la provincia Bat, Bari, Salento e la Puglia tutta» - ha concluso.