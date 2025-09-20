Impulse Theory
Impulse Theory
Attualità

La band andriese degli Impulse Theory, chiude l'estate canosina

A partire dalle ore 20,30 di sabato 20 settembre, proporranno un repertorio pop italiano ed internazionale dagli anni '80 agli ultimi successi

BAT - sabato 20 settembre 2025 08.00
Una data scelta non a caso, il 20 settembre, l'ultimo sabato dell'estate 2025, per l'esibizione live degli Impulse Theory, giovane band andriese nata da un forte impulso per la musica. "Quella passione" alimentata tra i banchi del Liceo Musicale "Casardi" di Barletta dove la cantante Sara Rucco -l'unica non andriese- ha incontrato il pianista Marco Biancolillo ed il batterista Gian Di Ruvo.

A loro si è aggregato il bassista Mike Di Ruvo, già studente del Saint Louis College di Roma, tra le più rinomate realtà didattiche musicali di respiro europeo. Sarà la Cassa Armonica della Villa Comunale di Canosa di Puglia ad ospitare gli Impulse Theory che a partire dalle ore 20,30 di sabato 20 settembre, proporranno un repertorio pop italiano ed internazionale dagli anni '80 agli ultimi successi. Ampio spazio alla musica da intrattenimento e dance nel corso della serata a conclusione di una calda estate che li ha visti protagonisti con la loro coinvolgente bravura e verve artistica.

"Sogno Musicale di Una Nota di Fine Estate" è il titolo dell'evento degli Impulse Theory, che gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia e della locale Pro Loco UNPLI, promosso sui social in questi giorni per una serata ancora calda sia per la temperatura che per le atmosfere ritmiche e corali, si canterà "tutt'insieme" come riferiscono gli organizzatori.
  • Impulse Theory gruppo musicale
