L’istituto Colasanto di Andria per la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca

Quali forme e contenuti può assumere l'arte? La risposta sarà data dagli studenti dell'istituto "Giuseppe Colasanto" che mercoledì 31 maggio 2023 animeranno e intratterranno tutta la cittadinanza per le strade del centro di Andria, in particolare in via Regina Margherita, viale Crispi e corso Cavour in occasione della. Una mostra a cielo aperto? Sì, ma ci sarà tanto altro, gli alunni dell'indirizzo Comunicazione visiva e pubblicitaria e del Liceo Artistico proporranno infatti un'antologia di creatività in un itinerario artistico e grafico che lascerà a bocca aperta.Nel corso della mattinata, dalle ore 10:00 alle 12:30, saranno allestiti info-point per chi voglia scoprire le molteplici e plurime manifestazioni dell'arte, in contemporanea gli studenti si esibiranno in estemporanee di pittura, di scultura e in selfie d'arte; vi saranno poi shooting fotografici e interviste; non mancheranno graphic design exhibition che mostreranno l'arte della grafica e, per concludere, un flashmob. Nel pomeriggio, dalle ore 18:30 alle 21:00, invece le vetrine dei negozi andriesi ospiteranno opere d'arte viventi, gli studenti daranno così vita ai quadri di Leonardo, Van Gogh, Gauguin e Jan Vermeer che daranno una nuova veste alle vie dello shopping.Questo è solo un assaggio delle numerose attività che il Colasanto proporrà per la. Le sorprese non finiscono, il 1° giugno l'artista Luigi Pellanda incontrerà le classi del Liceo Artistico presso l'istituto Colasanto per una lezione sull'iperrealismo; contestualmente, nella medesima giornata, il centro cittadino, il museo diocesano, la biblioteca comunale e sei chiese andriesi si popoleranno di artisti, opere e mostre e si inaugurerà la grande festa della pitturache si concluderà domenica 4 giugno.Due iniziative imperdibili alla cui organizzazione hanno contribuito, e per questo si ringraziano, il prof. Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico dell'istituto Colasanto, con tutti i docenti coinvolti; la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi Grazia Di Bari; il Museo Diocesano di Andria; Intingo. La bottega dell'arte; l'Accademia delle Belle Arti di Bari e di Foggia; l'Ordine degli Architetti; la Regione Puglia; il Comune di Andria e la sindaca Giovanna Bruno per il patrocinio, in particolare gli assessori Cesareo Troia e Daniela Di Bari per aver prestato gli abiti del Corteo Federiciano; l'Oratorio Salesiano; infine Confcommercio e Confesercenti di Andria.Non mancate!