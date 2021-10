L’I.C. “Jannuzzi-Di Donna” vince il premio “Giovanni Paolo II”

L'Istituto Comprensivo "Jannuzzi-Di Donna" e la sua dirigente Lilla Bruno - già vincitrice nello scorso anno - vincono il premio "Giovanni Paolo II".Si tratta di una iniziativa che raccoglie le testimonianze di personalità del mondo laico ed ecclesiastico che si sono distinte nel ricordo del Papa Wojtyla, e che coinvolge centinaia di studenti, a ricevere il prestigioso Sigillo di "Testimone Ambasciatore dei diritti Umani per un Mondo di Pace".Il premio promosso dall'associazione pugliese che porta il nome del Papa santo assegnato dal 2012 a uomini e donne del mondo laico ed ecclesiastico che, per meriti religiosi, culturali, civili, umanitari si sono distinti nel nome e nel ricordo del Papa polacco. Inoltre il Riconoscimento gode del patrocinio di Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Assessorato Turismo e Cultura della Regione Puglia e Provincia Bat.«Il riconoscimento dato all'Istitituto Jannuzzi Mons di Donna, primo classificato, per la promozione e difesa del messaggio universale dei diritti dell'uomo, solidarietà e pace, è stata una grande emozione che Ri-premia l'intera Famiglia scolastica - commenta la dirigente dell'I.C. Jannuzzi-Di Donna, Lilla Bruno – Ciò ci impegna ad essere più responsabili e sensibili nell'incoraggiare e promuovere i valori umani della concordia e della solidarietà tra le Persone all'interno delle comunità scolastiche e non. Con orgoglio, auguro un buon proseguimento dì cammino con il Papa, a tutti noi».