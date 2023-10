L'esperienza del Comune di Andria nella formazione nazionale delle Acli: Intervento della Sindaca Bruno

Anche la Città di Andria, con la sua Prima cittadina Giovanna Bruno ha preso parte ai lavori della quinta edizione della, organizzata dalla Fondazione Achille Grandi e dalle Acli nazionali, dal titolo "", in programma a Bari dal 27 al 29 ottobre.Tre giorni di incontri con gli amministratori locali, gli animatori politici e i dirigenti aclisti per discutere sugli scenari politici attuali e proporre riforme per il bene comune. Ai lavori ha preso anche parte, il notaio Sabino Zinni, leader del movimento civico Andria Bene in Comune.In tale consesso, questo pomeriggio, sabato 28 ottobre si è parlato di pace con Benjamina Karic, sindaca di Sarajevo, di contrasto alla povertà con Antonio Russo, Alleanza contro la Povertà in Italia e vicepresidente Acli. E' stata anche approfondita la ricerca della Fondazione Achille Grandi e della Acli "Una nuova generazione politica? Indagine sui sindaci under 40", realizzata dall'Iref. Dai dati emerge che i sindaci under 40 sono eletti soprattutto al nord e nei piccoli centri, sono in maggioranza uomini e il 70% è iscritto ad associazioni o partecipa attivamente ad attività del Terzo settore. A presentare l'indagine sarà il presidente dell'Iref, Paolo Petracca.La giornata è quindi proseguita con gli interventi di Giovanna Bruno, sindaca di Andria, Danilo Parente, sindaco di Apollosa, Marco Dallamano, presidente di Veronamercato SPA, Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Santino Scirè, presidente Fondazione Achille Grandi.L'ultimo giorno, domenica 29 ottobre, si affronterà il tema dell'con Vincenzo Purgatorio, presidente Acli Puglia, Santino Scirè, Presidente Fondazione Achille Grandi, Franco Siddi, giornalista, Eugenio Mazzarella, preside della facoltà di Lettere e Filosofia Università Federico II di Napoli, Antonio Decaro, sindaco di Bari, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia e Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.