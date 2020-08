L’avv. Antonio Scamarcio interviene alla presentazione della lista di Forza Italia

Primo impegno "ufficiale" da candidato Sindaco del centrodestra per l'avv. Antonio Scamarcio.Comincia oggi, infatti, la successione degli incontri per la presentazione alla cittadinanza delle cinque liste che compongono la coalizione. Tocca a Forza Italia alzare il sipario sui propri candidati e avviare la campagna elettorale per il Comune di Andria e per la Regione Puglia.L'appuntamento è in programma questa sera, 24 agosto, con inizio alle ore 20.00, in via Genova n. 55, ad Andria. Per la circostanza, prevista la presenza ad Andria di tutto lo "stato maggiore" pugliese del partito: il Commissario regionale, on. Mauro D'Attis; il suo vice, sen. Dario Damiani; il Segretario provinciale, Luigi De Mucci; la sen. Licia Ronzulli (vice Presidente del gruppo "azzurro" al Senato) e i candidati andriesi di Forza Italia alla Regione, Antonio Nespoli e Tonia Pagliaro.Le conclusioni sono affidate al candidato Sindaco, Antonio Scamarcio. Interverranno inoltre tutti i candidati al consiglio comunale della lista di Forza Italia - Berlusconi per Scamarcio.