L'attore andriese Riccardo Scamarcio testimonial dell'Ail

Una stella per i pazienti ematologici e la ricerca. Ad Andria in viale Crispi al banchetto dell'Ail, l'associazione italiana di lotta alle leucemie, ai linfomi ed al mieloma anche i giocatori della Fidelis per continuare a diffondere il messaggio dell'importanza della ricerca e della donazione. Come da tradizione, dal giorno 8 al 11 dicembre 2022, in tutte le piazze italiane e anche nella provincia Bat si svolgerà la campagna di raccolta fondi. Ai banchetti, quest'anno, oltre alla tradizionale Stella di Natale, sarà possibile acquistare una Stella di cioccolato da gr. 350 al latte o fondente, idoneo anche per celiaci, con nocciole IGP del Piemonte. A Natale – fanno sapere dall'Ail - con un piccolo gesto si può donare speranza ai sogni dei pazienti ematologici e fare il regalo più bello: costruire, insieme a noi, il loro futuro. E tra i testimonial della campagna nazionale c'è anche l'attore andriese Riccardo Scamarcio.